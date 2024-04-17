偕占士組夢幻隊 居里勢首征奧

《ESPN》及《The Athletic》均報道，美國隊出征巴黎奧運12人名單已落實11人，坐擁4名NBA年度最有價值球員（MVP），包括占士、居里、杜蘭特及去年底決定代表美國的安必特，尚餘一席料7月訓練營開始前才落實。居里曾代表美國出戰2010及14年世界盃並贏得金牌，但及後分別因傷及家庭因素而無緣2016里約奧運及2020東京奧運。

另外，巴黎奧運預定在塞納河舉行開幕禮，法國總統馬克龍日前稱一旦安全風險過高，當局已有後備方案，包括改到特羅卡德羅廣場或法蘭西體育館舉行。

馬克龍證開幕禮有Plan B 港將李思穎料首戰奧運

UCI國家盃場地單車賽加拿大站日前結束，巴黎奧運單車項目計分周期已完成。港隊在全能賽奧運排名排第18，大有機會獲其中一個奧運資格，預計港隊「小車神」李思穎將首戰奧運。香港單車隊今屆奧運將獲3張入場券，其餘兩個名額為男、女子公路賽。