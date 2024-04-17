明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

偕占士組夢幻隊 居里勢首征奧

【明報專訊】巴黎奧運7月26日開幕，今日迎來倒數100天。過去4屆奧運金牌得主美國男子籃球隊的衛冕陣容亦曝光，雲集多名NBA巨星重組「夢幻隊」，其中36歲金州勇士球星「咖喱仔」史堤芬居里首戰奧運之餘，將跟洛杉磯湖人球星勒邦占士首度在國家隊夢幻聯手。

《ESPN》及《The Athletic》均報道，美國隊出征巴黎奧運12人名單已落實11人，坐擁4名NBA年度最有價值球員（MVP），包括占士、居里、杜蘭特及去年底決定代表美國的安必特，尚餘一席料7月訓練營開始前才落實。居里曾代表美國出戰2010及14年世界盃並贏得金牌，但及後分別因傷及家庭因素而無緣2016里約奧運及2020東京奧運。

另外，巴黎奧運預定在塞納河舉行開幕禮，法國總統馬克龍日前稱一旦安全風險過高，當局已有後備方案，包括改到特羅卡德羅廣場或法蘭西體育館舉行。

馬克龍證開幕禮有Plan B 港將李思穎料首戰奧運

UCI國家盃場地單車賽加拿大站日前結束，巴黎奧運單車項目計分周期已完成。港隊在全能賽奧運排名排第18，大有機會獲其中一個奧運資格，預計港隊「小車神」李思穎將首戰奧運。香港單車隊今屆奧運將獲3張入場券，其餘兩個名額為男、女子公路賽。

上 / 下一篇新聞