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體育

彭馬首大四喜領車路士狂勝 普帥斥兩將爭射極刑

【明報專訊】車路士昨晨在英超獨腳戲憑中場高爾彭馬職業生涯首次做出「大四喜」，領銜在主場以6：0大勝愛華頓。惟是役彭馬射入一記12碼前，隊友尼高拉斯積遜及馬度基曾欲爭射兼起爭執，賽後被主帥普捷天奴狠批「不可接受」，並強調下不為例。

「藍戰士」昨迎因被扣分後仍須為護級而戰的愛華頓，近况大勇的彭馬先於13、18及29分鐘分別以左腳、頭槌及右腳建功，個人大演帽子戲法。而積遜亦於44分鐘在禁區內轉身抽射成4：0完半場。

得勢不饒人的車路士，於64分鐘有翼鋒馬度基博得12碼，他與積遜一度欲爭射12碼，終由是役任隊長的干拿加歷查隔開二人，並予隊中首席劊子手的彭馬操刀中鵠，個人職業生涯首次「大四喜」。最終藍戰士在90分鐘有小將基捷利斯錦上添花，終以6：0狂數愛華頓，近8輪聯賽不敗後，以31戰得47分升上第9。彭馬則於英超射手榜以20球升上並列榜首，看齊曼城射手艾寧夏蘭特。

雖然賽後普捷天奴盛讚彭馬的演出，但同時狠批積遜及馬度基的爭射行為，「這是不可接受的，令人感羞恥，我將與涉事球員會面，這是我最後一次容忍這情况發生，下不為例」。

愛華頓為新扣兩分上訴

另外，愛華頓賽前就早前被加罰扣兩分判決，向賽會提出上訴。「拖肥」因過去幾季違反盈利和可持續發展規則（PSR），季內兩度被罰扣聯賽積分，累計被扣8分，暫以32戰得27分排第16。

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