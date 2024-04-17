朱成竹澳門世盃響勝鼓 盼巴奧前上世界前30 爭更佳種子排名

朱成竹在澳門世盃分組賽首戰以直落4局不敵國家隊「世一」孫穎莎，昨於次仗面對陳思羽時入局較快，先連贏3局11：7、12：10、11：9，最後一局僅負8：11，最終以局數3：1勝出。這名27歲港將直言剛戰畢歐洲賽事，目前仍在適應時差。港隊日前在團體世界賽拿下巴黎奧運席位，眾將目前四出參賽搶分，冀提高世界排名及奧運種子排名。朱成竹透露以前目標排前50，但最近教練期望她能衝到前30，她表示：「反正我每場都在挑戰自己，希望把新的東西、更好的自己展現給大家看。」

從東京奧運的港乒女團摘銅替補，到爭奪巴黎奧運席位的主力，現世界排名第45的朱成竹或有機會出戰單打及女團賽，她稱為港隊爭牌是一大動力，「我從上屆奧運開始，就幻想可真正站上奧運舞台，所以我很期待。團體賽獎牌肯定想贏，因為我覺得都是動力吧」。

黃鎮廷出師不利 今鬥樊振東

朱成竹在16歲從上海來港加入港乒，她坦承曾因表現欠佳陷低潮，「有兩年懷疑過自己，但後來我發現人生就是要去享受。從那刻開始，我不覺捱苦，而是享受打球，很感謝香港給我這平台去享受比賽」。

港乒一哥黃鎮廷昨在男單第2組首戰以1：3不敵德國隊的杜達，今晚8時硬撼衛冕的國家隊好手樊振東。杜凱琹昨以直落4局輕取德籍華裔的單曉娜，以1勝1負完成分組賽。