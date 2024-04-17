歐聯成季內冠軍最後希望 拜仁返主場求挫阿仙奴

拜仁慕尼黑日前在德甲失落冠軍，十二連霸夢碎，明晨轉戰歐聯8強次回合在主場再戰英超勁旅阿仙奴，成為今季唯一爭冠希望。拜仁主帥杜曹季後將提早一年解約離任，在餘下賽程能否重溫2021年帶領車路士稱霸歐聯的舊夢，勢成他未來仕途走向的關鍵。

去夏才接掌拜仁的德籍名帥杜曹，今季回到家鄉帶領這支德甲班霸卻不似預期，先後在德超盃、德國盃及德甲失冠，如今只餘歐聯冠軍可爭，力求避免自2011／12年球季後再度「四大皆空」。

賽前杜曹透露自己在周日選擇觀看阿仙奴不敵阿士東維拉的英超聯賽，而非利華古遜在德甲大勝雲達不來梅提早封王一役，以便做好備戰工作。他又透露翼鋒利萊辛尼有望趕及復出，在前線伙拍哈利卡尼及穆斯亞拿攻堅，惟左閘艾方素戴維斯則因累積黃牌滿額須停賽，其位置將由拉菲爾古里路頂替。

阿迪達籲麾下相信自己

客軍方面，阿仙奴日前在聯賽失利後被曼城壓過跌落次席，其中前鋒夏維斯近兩個月各賽事共11場貢獻5入球及4次助攻，但當中5場他未有入球或助攻的賽事，「兵工廠」皆未能在法定時間內取勝，足見其角色在陣中愈趨重要。而主帥阿迪達賽前則鼓勵麾下在此仗踢出爭氣波及時重回正軌，「我們要相信自己，保持一貫的信念，這仗將是此刻對我們的一大考驗」。