曼城鬥皇馬再過招爭三冠王 5迎銀河艦隊不敗 守護神洛迪復出

這兩支英超及西甲「一哥」上周三歐聯8強首回合於班拿貝球場高手過招，合演一場被譽為本屆至今最精彩的賽事，最終作客的曼城射入3個遠射世界波，仍被坐陣主場的皇馬逼和3：3，明晨移師阿提哈德球場分勝負。藍月過去5次主場迎戰「銀河艦隊」取3勝2和保持不敗，包括上屆4強次回合憑貝拿度施華梅開二度大勝4：0。

比寧咸返英圖再破藍月大門

此外，剛於英超主場對盧頓休戰的洛迪卡斯簡迪，領隊哥迪奧拿確認讓愛將養精蓄銳迎接這場關鍵大戰。據統計，這名27歲西班牙國腳今季各賽事上陣41場攻入8球及交出12次助攻，攻守效率驚人，更已跨季連續66場為曼城上陣都能保持不敗，堪稱藍月的「守護神」。同樣對盧頓未有上陣的基爾獲加、尼敦阿基及菲爾科頓等都可候命。

另邊廂，皇馬造訪曼徹斯特的22人大軍名單以外，今仗因累積黃牌要停賽的中場曹亞文尼亦有隨隊以示支持。今季加盟即成首席射手的中場祖迪比寧咸，將繼上屆歐聯分組賽再次作客曼城。這名20歲英格蘭國腳上季隨多蒙特到訪，雖射入先開紀錄一球，但球隊完場前連失兩球以1：2落敗；巧合地比寧咸在2021年4月攻入個人在歐聯首個入球，於主場8強次回合對手正是曼城，但該仗同樣反負1：2。

加華度爾遇前輩莫迪歷無情講

此外，曼城後衛加華度爾在歐聯及英超連續兩仗做「帶刀侍衛」建功，賽前稱期待與皇馬中場莫迪歷於今夏歐洲國家盃為克羅地亞隊並肩作戰，但表明先要在今仗分出勝負，「莫迪歷在場內場外都是一名領袖，我不需要浪費時間談論他的能力，我很高興能有機會在國家隊與這傳奇並肩作戰，亦將是他最後一屆歐國盃。在球會賽事遇上國家隊隊友是很有趣，皇馬是歐聯王者，但我們毫無畏懼，我想幫助球隊再贏歐聯冠軍」。