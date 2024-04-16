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體育

體壇快訊：周緣德安永佳中超開齋

【明報專訊】港足後衛周緣德周日第2次為河南酒祖杜康上陣，即在56分鐘取得首個中超入球；惟河南最終被南通支雲逼和1：1，今季未開勝門。至於效力深圳新鵬城的港腳射手安永佳，同日則後備入替於末段建功開齋，助球隊同以1：1逼和武漢三鎮。

港男女劍世青賽8強止步

劍擊世青賽昨在沙特阿拉伯上演青年組男、女子花劍團體賽，由梁千雨、鄭鐵男、林浩朗、蔡子樂組成的港男隊，在16強險勝中國國家隊後，於8強以37：45不敵法國隊，以第6名完成。港女隊則由準巴黎奧運代表陳諾思領銜，8強同不敵法國隊止步。

李思穎世盃全能賽列20

一連3日的場地單車國家盃加拿大站昨晨煞科，港隊「小車神」李思穎出戰女子全能賽，先在資格賽突圍而出，其後分別出戰捕捉賽、配速賽、淘汰賽及記分賽，終錄得總分32分，在23名參賽車手中排名第20。翁浚皓及杜棹熙出戰男子爭先賽，以及吳思穎和楊礎搖出戰女子凱林賽，分別在資格賽及首圈雙雙止步。

阿歷拿創擲鐵餅世績

立陶宛隊田徑代表阿歷拿昨於美國奧克拉荷馬出戰世界擲項邀請賽，在男子鐵餅擲出74.35米，打破德國隊1988年漢城奧運金牌選手舒賀特，在1986年創下的74.08米世界紀錄。不過，有關紀錄仍有待世界田聯通過恆常審核程序才能作實。

特薛斯柏斯蒙賽稱王

希臘籍名將特薛斯柏斯日前在蒙地卡羅網球大師賽4強以盤數2：1淘汰意籍「世二」史拿後，昨晨再於決賽直落兩盤6：1、6：4擊敗挪威籍好手卡斯柏魯迪，近4年第3次贏得此賽事錦標，並重返世界排名前10位。

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