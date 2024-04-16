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體育

杜凱琹澳門乒球世盃出師不利 走出去年因傷萌退意陰霾 放眼今鬥單曉娜

【明報專訊】國際乒聯（ITTF）澳門男、女子世界盃昨在銀河綜藝館開鑼，港將杜凱琹與朱成竹在首場分組賽，分別不敵國家隊的王藝迪和孫穎莎。杜凱琹放眼今鬥單曉娜打出好表現，為世界排名爭分。

杜凱琹與黃鎮廷上周五在奧運混雙資格賽奪冠後，即馬不停蹄在翌晚趕赴澳門，偕隊友朱成竹出戰ITTF男、女子世界盃。賽會今年實行新制，參賽人數由以往的16人增至48人，小組賽所有比賽打滿4局，16個小組首名晉級淘汰賽。

朱成竹負國家隊世一孫穎莎

杜凱琹在第3組首戰對上世界排名第3的王藝迪，力戰下以局數1：3告負。朱成竹則於第1組首仗以局數0：4不敵「世一」孫穎莎，今早11時半鬥中華台北隊的陳思羽。杜凱琹賽後不諱言尚在適應時差，但自覺狀態不俗，期望今午1時50分對德籍華裔球手單曉娜有好表現，「今（昨）日贏到一局，希望明（今）日可爭勝，小組第2可獲更多世界排名積分」。

世界排名第34的杜凱琹坦承去年受手肘傷患困擾，即使打了3次封閉針仍未見效，「去年傷患令我很迷茫，有段時間覺得沒法打下去，表現像坨屎一樣，不斷輸很難受，真想過退役」。

不過，她指在教練張瑞、港隊隊友蘇慧音及親友支持下走過低潮，「瑞姐的父親為我特製一塊鐵球板，讓我每天用它練習。我亦有打電話跟阿蘇（蘇慧音）傾訴，身邊有很多人幫我，最後自己戰勝了放棄的念頭」。

男子組方面，港乒一哥黃鎮廷今晚6時20分登場，在第2組首戰對德國隊的杜達，明日則硬撼衛冕的國家隊星將樊振東。

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