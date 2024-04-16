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體育

利華古遜首奪德甲破拜仁壟斷 提前5輪登頂 沙比謙虛歸功各任前帥

【明報專訊】利華古遜昨晨在德甲憑20歲後起之秀科利安華迪斯大演帽子戲法，主場以5：0大勝雲達不來梅。「藥廠」賽後以29戰得79分，16分優勢拋離次席的拜仁慕尼黑，提前5輪鎖定錦標，打破對方十一連霸壟斷。然而居功至偉的主帥沙比阿朗素保持謙虛，把成就歸功「前人種樹」，冀與各任前帥及舊將分享隊史聯賽首冠喜悅。

主場5蛋贈不來梅拉開16分

碎拜仁十二連霸美夢

此戰贏波即篤定奪冠的利華古遜，在主場拜亞球場逾3萬名球迷面前不負眾望，開賽25分鐘由射手邦尼菲斯射入12碼，半場1：0領先。該名尼日利亞國腳換邊後再交出助攻，造就阿仙奴前隊長格列沙加左腳妙射破網。後備落場的德國隊新星科利安華迪斯則於68、83及90分鐘連中三元錦上添花。賽後藥廠領先拜仁慕尼黑及史特加16分，在尚餘5輪下提早篤定封王，亦是球隊經歷5次屈居亞軍後，打破宿命贏得創會119年來首座德甲冠軍。

獲得執教生涯首個冠軍的沙比阿朗素，賽後對名留青史保持謙虛，指出此時能登峰造極，有賴球會歷代眾人貢獻，「不只是現在的團隊，這對於過去的教練、球員和高層也是重大榮譽。他們也曾為這座錦標奮鬥，因此我們得到的是眾人努力的成果，包括杜姆、托比梅拿，還有舒密特等（利華古遜前帥），很想跟他們分享這份喜悅」。

續爭歐霸德國盃追逐三冠壯舉

利華古遜由去年聯賽第6名，到今季蛻變成王者，同時延續各賽事43場不敗走勢，追平意甲班霸祖雲達斯在2011年5月至翌年5月所保持的五大聯賽球隊最長不敗紀錄；更有望挑戰德甲、德國盃及歐霸「三冠」壯舉。因此，沙比亦強調餘下賽季還需全力以赴，「這是強度非常高的球季，而且尚未結束，我們不能遺忘這點。慶祝過後，我們仍要爭逐今季其餘的大目標」。不過，沙比說完此番話，還是被一眾球員以啤酒浴「招呼」，享受在勝利氛圍之中。

此外，利華古遜的德國國腳中場安特列治賽後立下豪言壯語，明言日後除了拜仁慕尼黑，德國足壇未來還有藥廠這新勢力，「若你們近年只看見拜仁，現在就是屬於利華古遜的時間；大家可以好好慶祝這德國聯賽冠軍，因為終於有優秀的王者誕生」。

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