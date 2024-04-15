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體育
2024年4月15日星期一
利物浦爆冷負水晶宮 主場兩連敗 落後曼城兩分
曼聯僅逼和般尼茅夫 近7仗僅1勝英超跌落第7
施文信：何詩蓓港隊一大希望 未定巴奧持旗手 料仿東奧1男1女做法
皇馬巴塞西甲齊凱旋 銀河艦隊續領前8分
陸浚諾世青賽花劍掛銅 港男花第3人
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麥世霆100蛙稱王 膺港長池賽最佳男泳手 張心悅100背封后
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何允輝陳晞文衛冕風翼亞洲賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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利物浦爆冷負水晶宮 主場兩連敗 落後曼城兩分
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