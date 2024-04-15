施文信：何詩蓓港隊一大希望 未定巴奧持旗手 料仿東奧1男1女做法

港隊在2021年舉行的東京奧運有歷來最多的46名運動員入選代表團名單，當中有「劍神」張家朗在男子花劍個人賽奪金、「女飛魚」何詩蓓贏得雙銀，加上「女車神」李慧詩、空手道個人形「世一」劉慕裳和乒乓女團分途摘銅，寫下港隊歷來最佳成績。

港隊目前共取得20張巴黎奧運入場券，被問到今屆的獎牌希望時，施文信直言冠軍並非一切，正如奧運格言「更快、更高、更強、更團結」，能從世界各地中脫穎而出，取得參賽資格已非易事。不過，施文信也說出對部分港隊星將的看法，「何詩蓓的狀態很好，在今年贏得世界冠軍，我會為她祈禱，她是港隊一大希望。東京奧運冠軍張家朗已取資格，乒乓女團也是，期待他們的表現」。

談及持旗手人選，施文信直言未有定案，但大有機會如東京奧運選1男1女擔任，「我們要視乎參賽選手，也沒既定標準，有可能是團隊中最佳運動員，或最後一次去奧運的人，所以你想給他們這榮譽」。

法國近年受熱浪影響，部分地區去年錄得42℃高溫，亦有研究指巴黎或在奧運期間遭遇長達數周的熱浪，極有可能打破歷史高溫。不過，巴黎為使今屆奧運成為有史以來「最環保」一屆，因此選手村房間只有電風扇，沒有安裝冷氣。

擬購冷氣運往巴黎抗熱浪

多國奧委會皆擔心酷熱天氣影響運動員表現，施文信直言已針對這點做好準備，「我們會在香港尋找贊助，購入冷氣機並送到巴黎，當然這需要當地的准許。（沒冷氣）對我們並非理想的情况，亞洲地區已習慣開冷氣應付高溫，這對我們是個挑戰，但所有人都一樣」。

巴黎奧運會將於明日開始傳遞聖火，奧運聖火將前往雅典，登上貝倫號，穿越地中海前往馬賽並於下月8日開始在法國國內傳遞。