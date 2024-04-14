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2024年4月14日星期日
曼城大破盧頓登頂 利物浦無懼歐戰失利搶宮
守將接連犯錯 熱刺慘敗紐卡素跌第5
同克服傷患 系列賽包辦冠亞 高澔塱陳銘泰劍指奧運資格
拜仁贏科隆續命 利華古遜捧盃止渴望梅
傅家俊挫杜靴迪 世界賽外圍賽過兩關
76人艾佛遜銅像揭幕 尺寸細小球迷斥欠尊重
體壇快訊：李思穎國家盃淘汰賽寫最佳
SUN周日體育直播賽程
何詩蓓200自稱后 力壓強敵莉迪姬 美國系列賽第2冠
朱成竹德國支線賽穿金戴銀
港隊三籃奧運外盡墨 眾將冀增撥資源規劃發展
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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