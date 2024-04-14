體壇快訊：李思穎國家盃淘汰賽寫最佳

兩男花港將世青32強止步

劍擊世青賽昨假沙特阿拉伯開鑼，港隊在首日的男、女子花劍青年組個人賽出師不利，男花的梁千雨及鄭鐵男分別打出小組全勝出線，惟雙雙於淘汰賽32強出局；至於早前獲得巴黎奧運女花資格的陳諾思，則意外於64強不敵意籍劍手貝甸妮出局。

南區絕殺流浪報敗仇

冠忠南區昨在香港仔運動場舉行的港超聯賽，憑射手史提芬彭利拿末段射入12碼，以1：0絕殺有盧均宜及陳耀祖領紅被逐的標準流浪，報卻上周三菁英盃4強一敗之仇。東方則在旺角大球場以5：0大勝晉峰，贈對手聯賽十連敗。港超今午3時演兩戰，次席的傑志在旺角場對均業北區；大埔則作客深水埗。

拿度巴塞公開賽復出

曾22次贏得網球大滿貫男單冠軍的37歲西班牙籍「泥地王」拿度，過去一年持續受臀部傷患困擾，今年1月戰畢布里斯班國際賽後未再亮相ATP巡迴賽，然而他昨落實在本周展開的巴塞隆拿公開賽復出，首圈將鬥意籍球手高保利。