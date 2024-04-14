同克服傷患 系列賽包辦冠亞 高澔塱陳銘泰劍指奧運資格

高澔塱今年1月赴英國，與俞雅欣隨恩師陳慧賢訓練，惟日前因腳傷先回港治理。他在系列賽頭3跳僅以6.93米排第8晉級，終憑最後一跳的7.79米後上奪冠；其師兄陳銘泰則憑第6跳的7.63米得亞軍。

高澔塱透露在2月室內亞洲賽已傷及膝蓋，在英國訓練亦未如理想，故提早返港接受治療。談及昨日表現，他直言因犯下低級錯誤，「我落樓梯拗柴後開始慌亂，一開賽更度錯步點。不過，我第5跳開始醒過來，跳得好一點」。他去年曾跳出個人最佳的8.02米，但去年杭州亞運、亞洲賽及今年室內亞洲賽成績未如理想，故只能嘗試跳到8.27米直接達標。

陳銘泰冀港錦標賽跳佳績升排名

至於2月在室內亞洲賽受傷的陳銘泰，則指曾打消炎類固醇針治理傷患，至3月中才復操，故尚算滿意昨仗表現。他下周將赴日本寓賽於操，並放眼下月香港錦標賽跳出佳績提升世界排名，「目標是跳過8米贏冠軍」。2016年憑外卡出戰里約奧運的他，直言今次爭取巴黎奧運資格的心態大不同，「這些年歷盡高低，精神上有所歷練。現能再次爭奪奧運資格，會更珍惜當下，不論身心都要做到最好，希望搏盡無悔」。