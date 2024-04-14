曼城大破盧頓登頂 利物浦無懼歐戰失利搶宮

曼城日前於歐聯8強首回合作客與皇家馬德里激戰後踢成3：3，由於本周中將戰次回合，球隊昨返聯賽轉戰盧頓，正選陣容與鬥皇馬一戰有多達7人變動，包括門將艾達臣摩拉斯休戰逾1個月後復出把關。

曼城甫開賽便藉反擊機會由射手夏蘭特單刀直入，雖然射門被盧頓門將湯馬士卡明斯基救出，但他隨即藉對手解圍不遠後再攻門，令敵衛橋岡大樹「食波餅」兼擺烏龍，開賽兩分鐘便領先。戰至64分鐘，曼城由中場高華錫接應祖利安艾華利斯的左路傳中，凌空窩利射入拉開比數。76分鐘曼城再由翼鋒謝利美杜古博得12碼，夏蘭特操刀射成3：0，即使客軍由中場巴克里於末段扳回一城，但曼城由杜古及加華度爾於87及補時3分鐘連下兩城，終以5：1大勝盧頓，賽後32戰得73分暫升榜首，以兩分領先今晚才出戰的阿仙奴及利物浦。

阿仙奴迎維拉 阿迪達認具挑戰性

阿仙奴今晚則在主場惡鬥由前帥艾馬利領軍的第4位球隊阿士東維拉，首循環「兵工廠」作客以0：1吞敗，亦是當時球隊一度陷入小低潮的起點。賽前阿仙奴領隊阿迪達表示：「維拉是一支很好的球隊，要擊敗他們絕不容易，尤其我們在餘下賽事都不容有失，這仗將非常有挑戰性。」

至於利物浦日前在歐霸8強首回合爆冷吞阿特蘭大3蛋，被終止各賽事33場不敗走勢，今晚返聯賽迎戰近况低迷的水晶宮誓返勝軌。賽前「紅軍」主帥高普強調自己無懼壓力，又透露阿歷山大阿諾特及迪亞高祖達料是役已可披甲，但擔正與否有待賽前決定。

車路士上季蝕近9億勢「瘦身」

另外，英國公司註冊處昨公布車路士上季轉會總支出達7.47億鎊（約72.9億港元），當中包括7500萬鎊（約7.3億港元）經理人中介費，球會按年虧損8980萬鎊（約8.8億港元），過去3季總虧損則為1.21億鎊（約11.8億港元），意味會方必須在今年6月30日或之前出售球員「減磅」及增加其他項目收入，以避免違反營利和可持續發展（PSR）條例的過去3季總虧損上限1.05億鎊（約10.3億港元），否則下季將面臨被扣分處罰。