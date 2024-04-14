港隊三籃奧運外盡墨 眾將冀增撥資源規劃發展

由楊睿騏、楊瑞鴻、徐遠征和蔡龍德組成的香港男籃，日前於首場分組賽不敵奧地利隊，眾將昨在次日硬撼世界排名第5的荷蘭隊，力戰下以11：17敗陣。港隊短休約兩小時後，與世界第10的瑞士隊鬥得激烈，在楊睿騏和楊瑞鴻外圍發炮，加上徐遠征鋤樽下4度追平，惟終以19：21飲恨，在A組3戰盡墨。

楊瑞鴻賽後眼泛淚光，並坦承為未能拿下勝仗感可惜，「這場大家發揮好好，真的有機會贏，但我們受犯規問題困擾，最後不敢太進取，真的很可惜」，但他直言這3仗給予信心，相信自己對歐洲隊亦有競爭力。他期望港籃對3×3有長遠規劃，「我們沒相關規劃，也沒固定人選外出參賽，但這是我們最接近奧運的機會，打下來的表現也不差。3×3應與5人籃球分開練習，兩者戰術和要求也不同」。

女子組方面，由李祉均、唐曉蕾、馬丹鳳和陳偉萍組成的港隊，昨於分組賽以7：17不敵波蘭隊，在A組3戰皆北。不過，貢獻兩分的陳偉萍直言球隊每場皆有進步，期望3×3港隊可獲更多資源發展，「希望將來3×3與5人籃球的練習可分開，並有更多機會外出參賽，汲取經驗」。