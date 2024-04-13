利物浦吞阿特蘭大3蛋 三冠恐夢碎

高普歸咎麾下出現紀律問題

已奪英格蘭聯賽盃冠軍的利物浦於英超暫列次席，連同歐霸有機會當「三冠王」，昨卻受到沉重打擊。「紅軍」此役正選收起鋒將穆罕默德沙拿和路易斯迪亞斯等主力，被阿特蘭大前鋒施卡馬卡於38分鐘打開紀錄。紅軍下半場換入沙拿等3名主將增強攻力，卻在60分鐘再被施卡馬卡破門，更被另一敵鋒柏沙歷在83分鐘埋齋，使紅軍繼去年4月初在英超作客以1：4不敵曼城後，再次以3球之差告負，並繼去年2月在歐聯以2：5負皇家馬德里後，再度主場落敗。

高普說：「我的天！這真是一場糟糕的比賽。球員失去方向，彼此位置大兜亂，這是紀律問題。球隊去到一個低點。」他又敦促麾下須抖擻精神，明晚在英超主場迎戰水晶宮搶分。韋斯咸被利華古遜莊拿斯荷夫曼及邦尼菲斯在末段得手，作客以0：2敗走，「藥廠」今季不敗則增至42場。羅馬藉基安盧卡文仙尼的入球，作客以1球挫AC米蘭。賓菲加在迪馬利亞「士哥」下，主場以2：1擊退有奧巴美揚破蛋的馬賽。

歐洲協會盃8強首回合方面，在英超排第5位的阿士東維拉主場以2：1勝里爾，為明晚作客聯賽一哥阿仙奴壯行色。