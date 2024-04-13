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體育

曼城勢擒盧頓登頂 三線人腳不整 福將洛迪盼休息

【明報專訊】英超今晚戰火重燃，其中第3位曼城今晚如果在主場挫尾三球隊盧頓，便可以兩分反壓明晚才有比賽的一哥阿仙奴及次席利物浦，升上榜首。曼、盧之戰表面上強弱懸殊，但其實「藍月」三線人腳續不整，加上各項賽事過去66次上陣，皆能協助球隊不敗的「福將」中場洛迪卡斯簡迪要求休息，若成事恐不利球隊搶分。

曼城vs.盧頓 now621台 晚上22：00直播

英超殺入直路，明晚才比賽的阿仙奴與利物浦同是31戰得71分，僅領先欲破天荒成為四連霸的第3位球隊曼城1分，故此爭標形勢異常緊湊，上述三甲球隊餘下7輪絕對不容有失。

曼城對盧頓時肯定有後衛基爾獲加及尼敦阿基因傷缺陣，分別身體不適和輕傷中前場好手奇雲迪布尼及菲爾科頓則上陣成疑，况且緊接這場比賽的，依次是歐聯8強次回合主場大戰皇家馬德里及英格蘭足總盃4強惡鬥車路士，所以二人或會被主帥哥迪奧拿索性收起，為兩場大戰做足準備。

惟令哥迪奧拿頭痛的是，箭頭艾寧夏蘭特各賽事近5次上陣只入1球，以及中場洛迪卡斯簡迪透露想休息。該名27歲西班牙國腳在周中於歐聯8強首回合作客打和皇馬3：3後坦言疲累，並說：「我真的需要休息和調整一下，這是我與球隊正在計畫的事情。」洛迪過去66次上陣的比賽均能協助球隊不敗，並在缺少他的今季3場英超皆敗北。洛迪若最終避戰盧頓，其位置勢由19歲小將歷高利維斯頂上。

熱刺早場征喜鵲為歐聯奮戰

至於早場「四哥」熱刺作客紐卡素方面，前者暫與多踢1場的第5位阿士東維拉同得60分，同被曼城拋離10分，但為取下季歐聯入場券不能再有閃失，而好消息是前鋒李察利臣有望傷癒復出，以及「喜鵲」中場祖爾韋洛克成最新傷兵，令該隊「十字軍」增至11人。此外，曼聯昨證實莊尼伊雲斯因傷無緣出征般尼茅夫，而另一守將中堅華拉尼因肌肉受傷缺陣數周。總計「紅魔」至少有7名傷兵，其中6人是後衛。

錫菲聯遭扣兩分

下季降回英冠執行

另一方面，幾成降班膽的榜末「升班馬」錫菲聯作客賓福特前再接到耗噩，就是如果他們下季降回英冠，便會被英格蘭足球聯賽賽會罰扣兩分，理由是錫菲聯上季拖欠其他球會包括轉會費在內的款項，而且已經違例逾500天。

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