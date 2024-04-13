SAT周六體育直播賽程

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體育
2024年4月13日星期六
奧運資格賽維園開戰 港三籃男女隊出師不利
黃杜配獲巴奧資格 揚威捷克 港乒奪第4席
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體壇快訊：鄧謝配亞洲賽負國家隊8強止步
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拜仁德甲迎科隆 卡尼3女兒交通意外無恙
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【明報專訊】（請看附圖）
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