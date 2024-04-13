明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港會七人賽抽籤 大埔撼紐卡素李斯特城

【明報專訊】港會七人足球賽今年將於5月24至26日上演。賽會昨為各組別賽事抽籤，今屆分別有阿士東維拉、韋斯咸等8支海外球會梯隊，以及大埔、標準流浪、港會和港足U23等本港代表參與主賽，其中去年亞軍大埔，分組賽將硬碰李斯特城及紐卡素青年軍。

今屆港會七人賽賽期與港超煞科日相撞，惟上屆亞軍大埔及標準流浪仍將聯同東道主港會等本地隊伍出戰。其中大埔將在D組惡鬥紐卡素、李斯特城及新加坡木球會，陣中21歲小將王顯琛透露屆時出戰港超還是七人賽，仍需視乎聯賽形勢和教練團安排，但深信球隊能繼上屆再挑戰列強，「去年成績證明我們面對英超青年軍並不輸蝕，甚至有能力擊敗他們」。

首設女子組 傑志女將期待亮相

今年踏入25周年的港會七人賽首設女子組共8隊參賽，包括7支香港女子甲組聯賽球隊，以及澳門女足代表隊。去年本地賽「雙冠后」傑志，分組賽將對撼車路士足球學校（香港）、247足球會及沙田；該隊中場曾浩恩表示，過去均有留意港會七人賽，如今有份落場參與感到期待，「對上一次踢七人賽已是中學學界。這賽事過去只得男子隊，今次有女子組很高興，是新的嘗試」。對於爭冠機會，傑志女足主教練張寶春則保持平常心，「每場比賽都想贏，更希望藉此機會讓球員嘗試參與」。

另外，賽事籌委會主席Scott Semple透露，已有3支海外女子隊表示日後有意參戰，期待未來擴展女子組賽事規模。

上 / 下一篇新聞