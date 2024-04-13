港會七人賽抽籤 大埔撼紐卡素李斯特城

今屆港會七人賽賽期與港超煞科日相撞，惟上屆亞軍大埔及標準流浪仍將聯同東道主港會等本地隊伍出戰。其中大埔將在D組惡鬥紐卡素、李斯特城及新加坡木球會，陣中21歲小將王顯琛透露屆時出戰港超還是七人賽，仍需視乎聯賽形勢和教練團安排，但深信球隊能繼上屆再挑戰列強，「去年成績證明我們面對英超青年軍並不輸蝕，甚至有能力擊敗他們」。

首設女子組 傑志女將期待亮相

今年踏入25周年的港會七人賽首設女子組共8隊參賽，包括7支香港女子甲組聯賽球隊，以及澳門女足代表隊。去年本地賽「雙冠后」傑志，分組賽將對撼車路士足球學校（香港）、247足球會及沙田；該隊中場曾浩恩表示，過去均有留意港會七人賽，如今有份落場參與感到期待，「對上一次踢七人賽已是中學學界。這賽事過去只得男子隊，今次有女子組很高興，是新的嘗試」。對於爭冠機會，傑志女足主教練張寶春則保持平常心，「每場比賽都想贏，更希望藉此機會讓球員嘗試參與」。

另外，賽事籌委會主席Scott Semple透露，已有3支海外女子隊表示日後有意參戰，期待未來擴展女子組賽事規模。