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體育
2024年4月12日星期五
巴塞作客挫PSG拔頭籌 沙維師徒決贏安歷基 堅稱季後離隊
馬體會險勝多蒙特搶先機 末段失守恐放蜂歸山
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美斯傷癒首掛帥 邁阿密中北美冠8強照出局
體壇快訊：丹尼爾或加監至9年
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【明報專訊】（請看附圖）
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