體壇快訊：丹尼爾或加監至9年

【明報專訊】早前因強姦罪成、在2月被判監4年半的巴西前國腳丹尼爾，在上月繳付100萬歐元（約840萬港元）保釋金後一度獲釋，而西班牙一家法院在當地時間周三駁回檢控官及受害人對他保釋的上訴，據知丹尼爾的律師正尋求無罪釋放，惟檢察官卻有意加刑一倍至監禁9年。
英冠前3僅距1分
英冠進入最後直路，次席的葉士域治昨仗主場以0：0賽和屈福特後42輪得88分，多踢1場下與明晨作客碰普利茅夫的一哥李斯特城同分，而暫以87分列季席的列斯聯，昨宣布近兩季因傷未曾上陣的北愛爾蘭籍32歲中場史超活達拉斯季後退役。
陳晞文風翼亞洲賽升次席
滑浪風翼亞洲賽昨在赤柱正灘上演次日賽事，衛冕女子組的退役風帆港將陳晞文升上次席，與第3位的隊友魏瑋恩包攬亞洲前二，17歲意籍「世一」施柏露續居首。同力爭蟬聯的港隊男將何允輝，續屈居法籍世界一哥馬菲斯基奧，穩守總成績次席及亞洲首席。
許建德GT歐洲賽獲第4
2024年度GT世界挑戰賽歐洲賽首站剛於本月7日在法國結束，香港車手許建德與兩名Sky Tempesta Racing隊友先在排位賽以第二快時間鎖定前列位置起步，最終在正賽獲得第4名，為這支銅盃衛冕車隊收穫12分完成賽季首仗，下站將於下月17至19日在意大利舉行。
快艇季後賽碰獨行俠
洛杉磯快艇昨NBA常規賽在主場以108：124不敵鳳凰城太陽後，同時確定季後賽首個對戰組合，快艇與達拉斯獨行俠將成西岸第4及5在首圈對壘；太陽獲勝後，令洛杉磯湖人與金州勇士確定無緣前8名，將於附加賽對賽。