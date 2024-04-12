體壇快訊：丹尼爾或加監至9年

英冠前3僅距1分

英冠進入最後直路，次席的葉士域治昨仗主場以0：0賽和屈福特後42輪得88分，多踢1場下與明晨作客碰普利茅夫的一哥李斯特城同分，而暫以87分列季席的列斯聯，昨宣布近兩季因傷未曾上陣的北愛爾蘭籍32歲中場史超活達拉斯季後退役。

陳晞文風翼亞洲賽升次席

滑浪風翼亞洲賽昨在赤柱正灘上演次日賽事，衛冕女子組的退役風帆港將陳晞文升上次席，與第3位的隊友魏瑋恩包攬亞洲前二，17歲意籍「世一」施柏露續居首。同力爭蟬聯的港隊男將何允輝，續屈居法籍世界一哥馬菲斯基奧，穩守總成績次席及亞洲首席。

許建德GT歐洲賽獲第4

2024年度GT世界挑戰賽歐洲賽首站剛於本月7日在法國結束，香港車手許建德與兩名Sky Tempesta Racing隊友先在排位賽以第二快時間鎖定前列位置起步，最終在正賽獲得第4名，為這支銅盃衛冕車隊收穫12分完成賽季首仗，下站將於下月17至19日在意大利舉行。

快艇季後賽碰獨行俠

洛杉磯快艇昨NBA常規賽在主場以108：124不敵鳳凰城太陽後，同時確定季後賽首個對戰組合，快艇與達拉斯獨行俠將成西岸第4及5在首圈對壘；太陽獲勝後，令洛杉磯湖人與金州勇士確定無緣前8名，將於附加賽對賽。