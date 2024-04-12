東方晤足總論手球爭議 盧比度不認同解釋 仍稱會面正面

東方球員馬希偉該仗53分鐘盤扭時，傑志守將拉美治手部觸及皮球，但未判12碼而引起爭議。東方之後連日發聲明，再去信足總裁判小組提出質疑。盧比度昨午聯同東方副主席游永強及體育總監黃嘉華等人與張炎有會面逾一小時，翻看該仗相關判決時VAR房運作及溝通內容，以及討論手球定義。

稱雙方觀點角度不同

盧比度會後代表球會回應傳媒，稱對方按球例解釋相關球員防守非傳中情况下手部在自然位置，因此並非12碼，跟球會觀點與角度不同，「我們不認同該動作不是手球和12碼，他們有另一種看法，所以永遠不可能同意對方。不是說有錯誤，而是對相關動作解讀不同。手球球例有很多灰色地帶，包括球員意圖、身體平衡等」。

不過盧比度認為今次會面正面，包括確認球證有審視判決及視像裁判（VAR）完成程序，認為VAR在港超推行不足一年，各方仍有很大進步空間，又強調東方今次並非指摘球證，而是希望球圈進步，球會暫不會有進一步行動，「球員不經歷犯錯是不會有進步，教練和球證也一樣，我們就向前看」。足總裁判委員會轄下小組，預定下月初例會亦會討論這次判決。