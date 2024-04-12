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體育

拜仁證翼鋒基拿比觸傷腿筋 下周無緣再倒戈阿仙奴

【明報專訊】拜仁慕尼黑昨證實翼鋒基拿比觸傷腿筋，須休戰一段時間。德國《圖片報》則報道，該名德國國腳的養傷期為3周，故此勢無緣下周中歐聯8強次回合在主場再倒戈阿仙奴。

基拿比日前在歐聯8強首回合建功，協助拜仁慕尼黑作客以2：2打和阿仙奴，但28歲的他該仗戰至70分鐘因傷退下火線。拜仁昨發表聲明道：「拜仁將失去他一段時間。這翼鋒拉傷了左腿筋肌肉。」如《圖片報》報道屬實，基拿比將無緣在歐聯8強次回合主場迎戰阿仙奴，以及對科隆、柏林聯和法蘭克福的3場德甲。聯賽居次的拜仁暫與第3位的史特加同分，被榜首利華古遜拋離16分，若拜、史兩軍明晚齊在聯賽有閃失，翌日才有比賽的「藥廠」賽前便有機會提早封王。

科頓迪布尼明晚英超或齊避戰盧頓

另外，曼城翼鋒菲爾科頓日前歐聯8強次回合，作客與皇家馬德里打和3：3的末段疑因碰撞受傷，他透露要一些時間康復，未知明晚英超能否在主場候命對護級球隊盧頓，而其缺席對皇馬的隊友中場奇雲迪布尼也或續受身體不適避戰。

皇馬則收到好消息，季初十字韌帶重創的中堅艾達米列達奧雖已復元，但至今僅一次後備登場，據悉這名巴西國腳有望明晚西甲作客馬略卡正式復出，若情况理想，甚至有機會在下周中作客大戰曼城時再次上陣。

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