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體育

巴塞作客挫PSG拔頭籌 沙維師徒決贏安歷基 堅稱季後離隊

【明報專訊】巴塞隆拿昨在歐聯8強首回合，憑拉芬夏比洛尼在歐聯開齋兼梅開二度，作客以3：2擊敗有基利安麥巴比零中龍的巴黎聖日耳門（PSG）取先機。巴塞主帥沙維兩次調動立竿見影取入球，師徒對決先勝「師父」安歷基一仗，並在宣布完季離隊後12場不敗。獻助攻的中場柏迪希望主帥收回成命，不過沙維稱不會改變主意。

沙維兩神調動 壽星基斯坦臣奠勝

沙維賽前在球員通道與曾教巴塞及受過指導的安歷基重逢，後者即開玩笑做拳擊動作，然後互相擁抱，大戰當前氣氛輕鬆。巴塞37分鐘憑翼鋒拉芬夏比洛尼先開紀錄，入球後更模仿同鄉兼PSG舊將尼馬的伸脷慶祝動作。PSG換邊後3分鐘由倒戈翼鋒奧士文尼迪比利扳平，中場域天拿50分鐘入球反先2：1。拉芬夏於62分鐘接應長傳「窩利」破網梅開二度，加上77分鐘中堅安達斯基斯坦臣接應角球頭槌破網，助巴塞作客勝3：2，下周三凌晨重返主場迎次回合。

沙維昨仗作出兩個「神調動」，分別在61及76分鐘換入柏迪及基斯坦臣後，二人上陣一分鐘即作貢獻，前者傷癒復出長傳助攻予拉芬夏扳平，後者在28歲生日首次觸球就建功，他其後雖與沙治羅拔圖同樣因累積黃牌需下場停賽，不過巴塞自1月底沙維宣布完季離隊後，近12場9勝3和不敗。

麥巴比零中龍 遭小將古巴斯完封

柏迪賽後稱球員一直全力支持主帥，希望對方能收回成命，「我希望與教練合作可以更長時間。他是巴塞的人，一直與球員努力捍衞球會，我希望他可以再考慮決定」。沙維賽後仍稱自己未來沒有改變，只說「這是場偉大的勝仗」，又稱若球隊維持這仗表現，包括落後時的韌性，完全有可能晉級。巴塞近5年首在歐聯淘汰賽作客獲勝，17歲新星守將古巴斯是役「完封」基利安麥巴比，令對方全場僅3次攻門兼零中龍，獲沙維大讚潛力非凡，「他踢得像老隊員一樣成熟」。

安歷基接受敗果 視次回合為決戰

PSG則已五度在歐聯淘汰賽首回合主場告負，且前4次最終都被淘汰出局。安歷基賽後稱不會在落敗後評價球員表現，認為球隊原可勝出，但細節做得不好被一個角球致敗，「球隊的表現有點起伏不定，我們接受了這結果，之後就要準備到巴塞隆拿，視為決賽戰鬥」。

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