亞洲風翼賽赤柱掀戰幔 港將何允輝陳晞文：冀加強推廣成體院精英項目

滑浪風翼近年在世界各地興起，國際風翼運動協會（IWSA）及環球風翼運動組織（GWA）自2021年起舉辦不同類型的滑浪風翼國際賽事。當中首屆亞洲賽去年在泰國芭堤雅上演，港隊由何允輝及陳晞文稱王封后，另一退役風帆港將何智豪亦取得男子組季軍；3人今屆均再接再厲，矢志主場再創佳績。

26歲的何允輝在今年3月31日完成體院合約，結束全職風帆運動員生涯，透露日後計劃重返校園升讀大學及當兼職教練，同時往風翼賽場發展。去年風帆隊內選拔賽失利無緣杭州亞運，成為他轉換跑道的契機，隨即奪得亞洲冠軍頭銜。他指出風帆與風翼比賽方式大同小異，但所需求的力量不同，「風帆要求爆發力，對體重要求高；風翼靠核心肌肉，要求平衡力。近年很多人從風帆轉玩風翼，因器材輕便易攜，一架車就可以載走」。

陳晞文盼風翼項目亮相大型運動會

至於曾出戰兩屆奧運風帆比賽的陳晞文，對能主場與各國高手過招感雀躍，「見到報名名單已很興奮。能將風翼亞洲賽帶到香港很難得，沒料到這麼快成事，所以很珍惜這機會」。她表示希望風翼項目日後能躋身奧運或亞運項目，提高成為體院精英項目的機會。她又透露正兼顧最後一年大學課業，另要抽空陪伴一歲的兒子，因此備戰時間有限，更笑言抱兒子就是「負重訓練」。

何允輝暫列次席成亞洲最佳

賽事原定在今日才展開正式比賽，惟賽會經評估未來數日風勢，決定提前一日開賽。完成首日兩輪後，何允輝暫為亞洲選手最佳，僅屈居於去年世界排名積分賽榜首、法籍的馬菲斯基奧（Mathis Ghio），位列次席；女子組同由意籍「世一」施柏露（Maddalena Maria Spanu）領先，杭州亞運風帆銀牌港將魏瑋恩緊隨次席，陳晞文則列第4位。賽事明日至周六上演初賽，男、女子組前10名將晉身下周日的準決賽，並在同日決出冠軍。