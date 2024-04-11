流浪闖菁英盃決賽 兩蛋贈衛冕南區 下月決戰傑志

神田李輝立齊稱關係沒問題

兩隊繼上屆4強再相遇，雙方正選共有7名日籍球員，包括日前賽後被總監李輝立公開宣稱，該仗負責排陣兼不信任韓籍隊友而引起球圈嘩然的神田夢實。

流浪近8場港超7敗，昨仗42分鐘先開紀錄，由神田夢實妙傳予上形洋介起腳破網，半場領先1：0。南區換邊後初段作3個調動，包括季中加盟的射手積遜，但仍未能扳平。完場前積遜與流浪中場林衍廷爭頂後倒地，經視像裁判（VAR）審視只罰後者黃牌。積遜之後直射罰球被流浪19歲門將陳冠燊沒收。林衍廷於補時7分鐘直線助攻陳耀祖半單刀笠射破網，助流浪勝2：0，首闖菁英盃決賽。兩隊周六港超再戰。

前日職球員神田夢實被李輝立公開批評4日後協助晉身決賽，對於場外風波，神田夢實說：「我不在乎，我一直只專注在足球及如何勝出比賽」。神田又補充與李輝立關係「無問題」，「我和Philip（李輝立）仍然保持良好關係」。李輝立昨稱球隊若齊心就能解決一些問題，「我們（和神田）好friend，大家繼續有講有笑」。