明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

流浪闖菁英盃決賽 兩蛋贈衛冕南區 下月決戰傑志

【明報專訊】近况低迷的標準流浪昨晚在賽馬會菁英盃4強，憑日援神田夢實助攻同鄉上形洋介建功，加上陳耀祖完場前埋齋，在旺角大球場以2：0擊敗衛冕的冠忠南區，晉身下月15日決賽鬥傑志。近日捲入「排陣風波」的神田與總監李輝立賽後均稱彼此關係沒有問題。

神田李輝立齊稱關係沒問題

兩隊繼上屆4強再相遇，雙方正選共有7名日籍球員，包括日前賽後被總監李輝立公開宣稱，該仗負責排陣兼不信任韓籍隊友而引起球圈嘩然的神田夢實。

流浪近8場港超7敗，昨仗42分鐘先開紀錄，由神田夢實妙傳予上形洋介起腳破網，半場領先1：0。南區換邊後初段作3個調動，包括季中加盟的射手積遜，但仍未能扳平。完場前積遜與流浪中場林衍廷爭頂後倒地，經視像裁判（VAR）審視只罰後者黃牌。積遜之後直射罰球被流浪19歲門將陳冠燊沒收。林衍廷於補時7分鐘直線助攻陳耀祖半單刀笠射破網，助流浪勝2：0，首闖菁英盃決賽。兩隊周六港超再戰。

前日職球員神田夢實被李輝立公開批評4日後協助晉身決賽，對於場外風波，神田夢實說：「我不在乎，我一直只專注在足球及如何勝出比賽」。神田又補充與李輝立關係「無問題」，「我和Philip（李輝立）仍然保持良好關係」。李輝立昨稱球隊若齊心就能解決一些問題，「我們（和神田）好friend，大家繼續有講有笑」。

上 / 下一篇新聞