阿仙奴僅和拜仁失先機 馬加希斯犯手球未罰12碼惹議

卡尼12碼中鵠一度領拜仁反先

累計作客攻入阿仙奴6球寫歷史

英超一哥阿仙奴昨仗在主場出擊，迎戰德甲爭霸幾近夢碎的拜仁，「兵工廠」開賽12分鐘已由翼鋒布卡約沙卡接應後衛賓韋特的橫傳，在禁區妙射先開紀錄，惟及後阿仙奴防線連番失誤，終在18分鐘被倒戈的拜仁快翼基拿比剷射追平，及至32分鐘，一路殺入禁區的利萊辛尼博得阿仙奴中堅威廉沙列巴侵犯獲判12碼，哈利卡尼操刀中鵠下反超比數，令這位英籍球員成為在酋長球場取得最多入球的非阿仙奴球員（6球），也是他今屆歐聯的第7球，戰至下半場76分鐘，後備入替的加比爾捷西斯突破拜仁防線後，再傳予另一後備球員李安度杜沙特射入扳平2：2至完場。

賽事在下半場出現爭議一幕，事緣阿仙奴獲一次龍門球，門將大衛拉耶在球證鳴笛後橫傳予同在禁區的中堅加比爾馬加希斯，後者竟以手拾起皮球再回傳予拉耶，惟球證並沒吹罰馬加希斯犯手球而判12碼，拜仁教練杜曹賽後就此怒道：「球證欠判予我們一個應得的12碼的勇氣，這情况是瘋狂的」。至於阿仙奴主帥阿迪達則對麾下的表現感驕傲，並有信心次回合從慕尼黑凱旋。