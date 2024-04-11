明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

阿仙奴僅和拜仁失先機 馬加希斯犯手球未罰12碼惹議

【明報專訊】兩支在所屬聯賽走勢大相逕庭的球隊昨晨在歐聯8強首回合碰頭，英超的阿仙奴在主場僅逼和德甲代表拜仁慕尼黑2：2，賽事出現主隊守將加比爾馬加希斯禁區內犯手球卻沒判12碼的爭議場面，令下周四凌晨上演的次回合仍充滿變數。

卡尼12碼中鵠一度領拜仁反先

累計作客攻入阿仙奴6球寫歷史

英超一哥阿仙奴昨仗在主場出擊，迎戰德甲爭霸幾近夢碎的拜仁，「兵工廠」開賽12分鐘已由翼鋒布卡約沙卡接應後衛賓韋特的橫傳，在禁區妙射先開紀錄，惟及後阿仙奴防線連番失誤，終在18分鐘被倒戈的拜仁快翼基拿比剷射追平，及至32分鐘，一路殺入禁區的利萊辛尼博得阿仙奴中堅威廉沙列巴侵犯獲判12碼，哈利卡尼操刀中鵠下反超比數，令這位英籍球員成為在酋長球場取得最多入球的非阿仙奴球員（6球），也是他今屆歐聯的第7球，戰至下半場76分鐘，後備入替的加比爾捷西斯突破拜仁防線後，再傳予另一後備球員李安度杜沙特射入扳平2：2至完場。

賽事在下半場出現爭議一幕，事緣阿仙奴獲一次龍門球，門將大衛拉耶在球證鳴笛後橫傳予同在禁區的中堅加比爾馬加希斯，後者竟以手拾起皮球再回傳予拉耶，惟球證並沒吹罰馬加希斯犯手球而判12碼，拜仁教練杜曹賽後就此怒道：「球證欠判予我們一個應得的12碼的勇氣，這情况是瘋狂的」。至於阿仙奴主帥阿迪達則對麾下的表現感驕傲，並有信心次回合從慕尼黑凱旋。

上 / 下一篇新聞