皇馬曼城合演精彩8強 兩軍世界波放題 安帥哥帥同稱和局合理

曼城中場奇雲迪布尼因身體不適只列後備兼未有上陣，藍月作客班拿貝球場，開賽兩分鐘便由貝拿度施華罰球直射近柱「偷襲」得手。皇馬12分鐘由卡馬雲加遠射省中魯賓戴亞斯改變方向破網，兩分鐘後是役出任左翼的洛迪高高斯於快速反擊冷靜起腳慢溜尾袋入網，火速反先2：1。

皇馬力保近27仗主場不敗身

換邊後雙方共入3個世界波。先是菲爾科頓66分鐘禁區頂起腳死角掛網，5分鐘後隊友守將加華度爾冷箭建功，替曼城再度領先3：2。不過皇馬於79分鐘憑費達歷高華維迪接應傳中窩利抽入，最終踢成3：3平手。皇馬在各項賽事累計27場主場不敗，曼城則在歐聯連續22場不敗，藍月下周四返主場迎次回合。

哥迪奧拿：下周要繼續入球

曼城領隊哥迪奧拿賽後表示，昨仗觀賞性十足，「兩隊都在不停進攻，我們以3個難以置信的入球曾經領先，但對手還是扳平，這就是足球」。他認為麾下到訪班拿貝時情緒不穩，故滿意賽果，「對手反擊很強，但我們很好控制了比賽，在班拿貝對皇馬能夠入3球已算不錯。若在4、5年前交手，我們可能會以1：4或1：5落敗。但曼城參加歐聯只有10多年，現在球隊愈來愈穩定，一周後我們必須繼續入球晉級4強」。

雲達華治狠批夏蘭特：是役最差

此外，曼城射手艾寧夏蘭特連同昨仗職業生涯3鬥皇馬皆未能入球，評述賽事的皇馬舊將雲達華治批評對方是表現最差的球員，「我知道夏蘭特以入球能力見稱，但他今場踢得很差。如果他不能入球就一無是處，控球時更像是平庸球員」。

皇馬主帥安察洛堤也稱這仗勢均力敵，在球員體能下降後被對手取得控球及入球，「這是場不可思議的比賽，兩隊實力非凡，賽果合理。對手兩個入球都是死角，不可能救出」。皇馬之前5次作客曼城2和3負不勝，加上守將曹亞文尼累積黃牌要停賽，安帥期望球員下仗保持是役的信心和態度，「現在我們有一點劣勢，我們下場作客要踢出今場的競爭力和表現」。