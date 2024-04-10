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體育

體壇快訊：風翼亞洲賽今赤柱展開

【明報專訊】亞洲滑浪風翼錦標賽今於赤柱正灘展開，吸引50多名本地及海外選手參加，衞冕港將何允輝與陳晞文，昨聯同首來港參賽的兩名「世一」法國好手馬菲斯基奧及17歲意大利女將施柏露在賽前遊九龍城，品嘗香港美食及體驗歷史文化，到侯王廟參觀兼一起求籤參拜，祈求在賽事取得佳績。

8女子隊參加七人賽

港會渣打七人賽將於下月24至26日舉行，今屆新增女子組賽事，大會昨宣布將有8支香港和澳門的女子隊競逐爭冠，包括上季香港女甲冠軍傑志、車路士足球學校、頌恩公民、沙田、247足球會、和富社企、港會及澳門女足。今屆賽事將於本周五在港會抽籤。

盧善恩亞洲賽撼戴資穎

羽毛球亞洲賽昨於寧波展開，港將盧善恩於女單資格賽A組以直落兩局挫哈薩克隊球手後，因另一場的印度隊對手傷退，以首名出線正賽，首圈將惡鬥中華台北隊名將戴資穎。另多名港隊主力今迎首擊，男單李卓耀及伍家朗分對日籍球手渡邊航貴及奈良岡功大；混雙鄧俊文／謝影雪則遇阿聯酋隊。

張家瑋世界賽憾負

初戰桌球世界賽的港將張家瑋，昨於外圍賽首圈對蘇格蘭籍球手梅亞雖首4局皆負，但及後6次打出一棒逾60度，包括第7局打出116度曾反超9：6，但其後手緊連失4局，終以局數9：10僅負出局。另一港將李俊威昨於同階段以9：10負威爾斯籍球手柏吉特止步。

康乃狄克衛冕一級男籃

全美大學體育協會（NCAA）一級男籃昨演決賽，衛冕之師康乃狄克大學憑陣中4名有望今夏轉戰NBA的主力得分皆上雙領銜下，最終以75：60擊敗普渡大學，取得隊史第6座總冠軍，亦是自2006及2007年的佛羅里達大學後，再能實現連霸的球隊。

狄米托夫蒙賽晉次圈

早前在邁阿密網球大師賽男單奪亞的保加利亞籍名將狄米托夫，昨轉戰蒙地卡羅大師賽首圈，輕鬆直落兩盤淘汰東道主球手華查諾過關。前屆冠軍的希臘籍好手特薛斯柏斯則在領先一盤下，於次盤因塞爾維亞籍對手耶利因傷退賽而提早晉級。

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