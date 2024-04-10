傳足總邀C朗明年訪港獻技 為啟德體育園開幕助興 貝鈞奇：構想階段

啟德體育園預定明年啟用後，香港國際七人欖球賽及其他大型足球賽事將由香港大球場移師體育園舉行。《信報》專欄作者余錦賢昨引述體育界消息人士，稱香港足總參考過去在大球場舉辦英超亞洲盃經驗，計劃籌辦外隊四角賽，冀「搞旺」啟德體育園揭幕，其中有C朗在陣的艾納斯為首選，考慮因素包括可吸引大批球迷入場及球隊檔期等，又認為該隊若在多個地方巡迴踢表演賽，有望分攤高昂戲金。另外兩、三隊外隊，報道稱目標邀請東歐或葡超球隊。

足總會長貝鈞奇向《明報》表示，有關想法只在「構想階段」，「只是探討，十畫未有一撇」，但他承認曾有查詢艾納斯能否今年9至10月到訪友賽，惟未能配合體育園落成及賽期未合適而未成事，不過他認同C朗所屬的球隊訪港獻技是理想方向。

貝稱必定清晰處理以防美斯風波重現

今年2月初美職球會國際邁阿密訪港友賽時，阿根廷球王美斯因未有落場而掀起風波，貝鈞奇稱足總一定會更小心及清晰處理，預防超級球星缺陣再次發生，「啟德體育園開幕時都要舉辦大賽試場，C朗廣受關注有眾多球迷，名氣不差過美斯。當艾納斯再次來中國比賽時，若可同時來到香港友賽，戲金一定會平點。賽事不一定足總主辦，但足總牽頭是順理成章，始終未來與體育園都是合作單位」。

艾納斯原定1月底於深圳踢兩場表演賽，但C朗因「身體原因」無法上場，大會隨即安排退票，C朗當時形容「中國就像第二個家鄉」，對未能上陣感難過，表明會重返中國作賽。

C朗沙超盃開肘被逐 生涯第12次

另一方面，艾納斯昨在沙特超級盃4強，以1：2不敵宿敵希拉爾，C朗更在86分鐘開肘撞跌對方守將引起兩隊球員衝突而領紅被逐，首度在沙特賽事紅牌，亦是個人生涯第12次「見紅」，他其後還一度握拳作勢欲打球證。艾納斯出局後，在沙特聯餘下7輪落後希拉爾12分，今季或只餘下月沙特國王盃可爭。至於另一場4強，伊蒂哈德在球星賓施馬先開紀錄下，以2：1挫艾維達，將與希拉爾爭冠。