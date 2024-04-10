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體育
2024年4月10日星期三
PSG巴塞均勢知己知彼 安歷基領迪比利齊倒戈 讚麾下轉型成功助攻為上
馬體會鋒將復勇強攻多蒙特 勢搶歐聯8強先機
流浪菁英盃4強鬥南區 神田冀爭冠為盧均宜林嘉緯圓滿告別
潘啟情輸點數失金腰帶 嘆判決不如意
國米絕殺烏甸尼斯封王欠6分
歐國盃擬保持26人大軍名單 數周內有定案
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傳足總邀C朗明年訪港獻技 為啟德體育園開幕助興 貝鈞奇：構想階段
黃澤林再出發 釜山賽晉次圈
體壇快訊：風翼亞洲賽今赤柱展開
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【明報專訊】（請看附圖）
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