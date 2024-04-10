流浪菁英盃4強鬥南區 神田冀爭冠為盧均宜林嘉緯圓滿告別

晚上20：00 開賽 票價：$80／30

近况低迷的標準流浪，今晚8時在旺角大球場迎賽馬會菁英盃4強，與衛冕的冠忠南區爭入決賽。近日捲入風波的流浪日援神田夢實承認球隊面對艱難時期，希望全隊上下互相協力，爭菁英盃冠軍送別兩位完季退役的老大哥盧均宜及林嘉緯。

流浪上屆菁英盃4強戰至互射12碼憾負南區，兩隊今屆再次相遇爭入決賽，但流浪近8場港超輸7場之餘，上仗1：4大敗予大埔後，總監李輝立竟公開宣稱該仗由神田夢實排陣及對方排擠韓援隊友等言論，嚴重影響球會及神田形象。這名29歲前日職中場日前在社交網以中文及日文撰文，澄清只是球隊向球員聽取意見，並否認曾稱不想韓國隊友上陣。

神田在文中提及，球隊現時面對艱難時期，希望全隊在球季最後階段爭最好成績，並贏得菁英盃為完季退役的盧均宜及林嘉緯送上最好送別，「由我來香港以來，我對他們在球場上表現，以及練習時的認真態度十分尊敬，亦十分感謝兩位。因此我會努力準備，在比賽全力以赴」。

東方去信足總質疑判決 張炎有：下月初開會審視

另外，東方就日前聯賽對傑志疑判漏手球12碼及未獲視像裁判（VAR）覆核一事，昨午正式去信香港足球總會及裁判委員會提出質疑及要求詳細解釋，強調並非針對單一球隊及個別球證，旨在增加透明度以挽回本地足球各持份者信心。據悉東方本周中將與裁判委員會會面。

足總裁判總監張炎有向本報說，初步審視相關影片及球證與VAR溝通錄音後，稱程序無錯有足夠溝通，而裁判委員會轄下小組下月初會議將討論球證今次判決是否正確。