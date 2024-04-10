馬體會鋒將復勇強攻多蒙特 勢搶歐聯8強先機

今季在西甲及德甲聯賽表現皆未如人意的馬德里體育會及多蒙特，重心都已轉移至歐聯賽場，冀能擊敗對手成為4強最大黑馬。兩軍在明晨歐聯8強首回合相遇，主隊射手基沙文及艾華路莫拉達復勇，料將與「蜜蜂兵」守護神基哥高保有一番惡鬥。

床單軍歐聯淘汰賽主場近16戰不敗

雖在分組賽首名出線，馬體會16強對國際米蘭首回合卻曾陷落後1球劣勢，次回合全靠基沙文及今仗可能因傷避戰的迪比建功反勝2：1，戰至12碼階段方艱難獲勝。不過今季「床單軍」一大殺著為主場優勢，對上16次主場出戰歐聯淘汰賽錄得10勝6和不敗佳績。此外，該隊在今屆歐聯共有19球進帳，8強開打前僅比曼城少5球，而16強後暫居歐聯射手榜並列第一的基沙文，與莫拉達在今屆賽事共入11球，難怪前者在賽前訪問中直言，有信心在首回合取得有利戰果，「與多蒙特交手將非常艱難，不過今季我們已多次證明，主場往往可助我們踢出佳作」。

至於多蒙特剛在上周德甲以0：1不敵史特加，球隊士氣受挫之餘，聯賽前4名亦不保，唯一好消息是門將基哥高保已傷癒復出。這名26歲瑞士國腳在歐聯16強次回合對燕豪芬賽事中錄得7次成功撲救，助球隊守住2：0勝局，而且多蒙特在歐聯至今只失掉5球，為8強中失球最少球隊之一。蜜蜂兵首席射手當耶爾馬倫今仗可能因傷避戰下，客軍防線能否在首戰不至多失，尤其重要。