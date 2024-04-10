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體育

PSG巴塞均勢知己知彼 安歷基領迪比利齊倒戈 讚麾下轉型成功助攻為上

【明報專訊】知己知彼，成為巴黎聖日耳門（PSG）及巴塞隆拿明晨歐聯8強首回合主調。兩軍過往12次對碰錄得勝和負各4次，而今次已是雙方近10年第4次在歐聯淘汰賽交手。此外，PSG主帥安歷基球員時期為巴塞一代名將，亦曾以教練身分領巴塞成為「三冠王」，是役倒戈而來，與「後輩」沙維的同門對決，勢必左右此仗戰局。

巴黎聖日耳門vs.巴塞隆拿

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曾帶領巴塞隆拿成為 2014／15年球季「三冠王」，安歷基的輝煌歲月，與巴塞密不可分。難怪現時雖已各為其主，安帥直言仍對舊東家有情，「坦白講，要和巴塞交手，對我而言非常困難。不過這意味着你有機會在最高水平的賽事，擊敗最高水準的其中一個對手」。

麥巴比磨刀 盼破宿命放眼歐聯錦標

惟與安歷基一樣倒戈巴塞的翼鋒奧士文尼迪比利，則勢要為報當年在巴塞不受重用，並成為球迷眼中「高薪低能」代表之辱而來。安歷基賽前也表明，今季以9次助攻在法甲助攻榜居首的迪比利，如今已非吳下阿蒙，「他移任中路比賽的效果，遠比只在邊路為佳」。

當然，PSG鋒線的最大威脅，仍屬今季在各賽事已轟入39球，且在2021年歐聯16強兩回合在巴塞身上共入4球的基利安麥巴比。這名25歲的法國隊頭號球星，更已放言要在巴塞身上重溫好夢，他說：「現在是球季重要之時。我從不逃避責任，我已準備好與隊友為錦標奮鬥。到了4月尾，我們就知道球隊今季能取得什麼成就。」

17歲古巴斯勢阻PSG進襲 獲沙維讚聰明

面對來勢洶洶的麥巴比，西班牙傳媒認為作客的巴塞可「複製」之前國家打吡期間的防守招數。當時巴塞由朗奴阿拿奧祖鎮守右路，成功凍結擅長切入叩關的皇家馬德里「快馬」雲尼斯奧斯祖利亞。如今面對踢法相近的麥巴比，速度及防守路數俱佳的阿拿奧祖，自然是盯防麥巴比的最佳人選。

另外，巴塞主帥沙維賽前亦大讚今季球隊的防線新星、年僅17歲的古巴斯，「他（古巴斯）是個非常聰明的球員，知道何時是攔截好時機，何時出腳要更謹慎」。能被沙維如此看重，皆因古巴斯今年迅速冒起成防線主力後，沙維可將安達斯基斯坦臣移前至防守中場，堵塞球隊中路防守漏洞。值得一提的是，古巴斯不單以17歲零50日成為了歐聯史上出戰淘汰賽階段的最年輕球員，16強次回合對拿玻里一戰更獲選為全場最佳，是役隨時成為阻擊麥巴比發威的奇兵。

（歐聯消息）

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