勇士捕爵穩入前十 仍有望直入季後賽 卡爾：爭更好排名

七屆NBA盟主的勇士，今季在常規賽苦苦掙扎，直至上月底開始打出一波六連勝強勢才拉開隨後的球隊穩守西岸第10位。球隊昨於主場迎戰已篤定緣盡季後賽的爵士，雖有頭號球星「咖喱仔」史堤芬居里休戰，但其「浪花兄弟」基利湯臣是役手感火熱，攻入全場最高32分，包括射入6記三分球，終領銜以118：110取勝。

勇士賽後以43勝35負續排西岸第10位，並因緊隨其後的火箭同日作客加時以136：147不敵達拉斯獨行俠後，雙方場數拉開至5場，在餘下4場常規賽的情况下，勇士篤定至少取得西岸最後一席季後賽附加賽，並意味今季東、西岸前10位球隊均已悉數鎖定名額（見表），只餘排名及能否直入季後賽之分。

卡爾賽後表示：「現時我們仍有4場機會，必須爭取每仗皆勝，即使最終未能取得前6位，也至少可爭取更好排名。」而他又透露因考慮到今季已披甲71場的居里征戰頻繁，故此是役決定收起對方，並盛讚此仗取代居里擔正的球星基斯保羅表現出色，「他已很久沒上陣36分鐘了，現在是時候這樣做，他的經驗將是我們在季後賽能走得多遠的關鍵」。

荷西基迪三雙 雷霆止三連敗

76人雙加時挫馬刺力追前六

另外，奧克拉克馬雷霆昨在澳洲隊星將荷西基迪貢獻「三雙」下，作客以121：118力克夏洛特黃蜂，結束三連敗頹勢，在西岸續居第3位，落後前兩位的明尼蘇達木狼及丹佛金塊1場勝差。至於費城76人則憑新星泰維斯麥斯攻入個人生涯新高的52分，領銜作客戰至雙加時後，以133：126擊敗西岸榜尾的聖安東尼奧馬刺，賽後以44勝35負暫列東岸第7位，距第6的印第安那溜馬僅1場勝差，仍有望爭取直入季後賽。