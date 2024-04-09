體壇快訊：潘啟情失洲際金腰帶

威廉斯巡迴錦標賽奪冠

桌球巡迴錦標賽昨晨於英國曼徹斯特上演決賽，威爾斯籍的威廉斯面對主場出戰的世界一哥「火箭」奧蘇利雲，雖在初段被對方4次打出一棒破百，曾落後局數3：5，但及後他一口氣連贏7局，全場同樣打出4次破百，終贏10：5首奪此項賽事錦標。至於世界賽外圍賽昨展開，年屆61歲名將「白旋風」韋德以10：0大勝英籍同胞高特晉次圈。

阿積士吞飛燕諾6蛋

阿積士昨晨於荷甲作客以0：6慘敗予飛燕諾，吞下隊史交手最大敗仗紀錄，近兩輪聯賽不勝後以29戰得45分暫列第6位；主隊則29戰得69分續居次，落後榜首的燕豪芬9分。

祖雲達斯意甲返勝軌

祖雲達斯昨晨於意甲憑後衛費達歷高加迪於21分鐘的入球，主場1：0小勝費倫天拿，走出聯賽4輪不勝頹勢，賽後以31戰得62分續守季席，並拉開前晚和波失分的第4位球隊博洛尼亞4分。

范志毅任中甲遼寧總監

前亞洲足球先生的國足名宿范志毅，昨落實接任中甲球會技術總監兼教練組組長，他在個人社交平台稱有關職銜不涉及日常教練團事務。54歲的「范大將軍」球員生涯效力過水晶宮，晚期亦曾來港「搵食」，並在時任港甲球會澎馬流浪展開執教生涯，其後回內地執教，自2010年離任上海東亞教職後，至2020年才返球壇並出任上海足協副主席，早前他客串演出由名導演王家衛拍攝的內地電視劇《繁花》，一度掀起熱話。