不滿土耳其足總處事不公 費倫巴治土超盃拉隊離場

派U19梯隊鬥加拉塔沙雷

消極作戰 開賽50秒失守

這場由土超老牌球會加拉塔沙雷及費倫巴治較量的超級盃，原定去年12月在沙特阿拉伯上演，其後因政治原因改為距離土耳其首都伊斯坦堡逾千公里的尚勒烏爾法作賽。費倫巴治曾提請再延期及邀請外國球證執法，讓球隊有充足時間準備周中對奧林比亞高斯的歐霸盃8強首回合，以及確保賽事公平公正，但遭土耳其足總否決。

此外，針對上月特拉布宗與費倫巴治的群毆事件，土足總判罰兩名當時因自保而動粗的費軍球員，令該會主席勃然大怒，並揚言要「退出土超聯賽」。雖然費倫巴治球迷終在會員大會大比數否決退出土超的動議，惟在昨晨的土超盃，會方決定由青年軍代替一隊球員披甲，且採取消極踢法，讓加拉塔沙雷射手莫路伊卡迪開賽僅50秒便建功，負責領軍的費軍助教隨即示意球員離場，賽事因而腰斬。

值得一提的是，費倫巴治拉隊離場的行徑獲在場加拉塔沙雷球員拍掌支持，費軍主席亦表明：「我們今次並不求勝，而是為守護真相而戰。」