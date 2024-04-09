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體育

愛華頓違規再扣兩分 兩後衛建功 熱刺襲森林升第4

【明報專訊】英超賽會昨宣布，愛華頓在針對違反盈利和可持續發展規則（PSR）的指控提出上訴失敗後，在聯賽被追加罰扣兩分，今季累計被扣8分。「拖肥」今季第2次被扣分後31戰得27分，並由原先的第15位跌落第16位，但會方表明將計劃再次上訴。

英超賽會在聲明中指出：「獨立委員會已聽取愛華頓就其承認的違反1660萬英鎊（約1.6億港元）行為的一系列潛在減刑因素的證據和論據，包括連續兩次PSR指控的影響。委員會確定適當的制裁是扣兩分，立即生效。」但愛華頓表示，「對不同委員會在扣分方面的不一致感到極為擔憂……會方及法律代表已開始準備對委員會的決定提出上訴」。愛華頓連同此前判罰，今季累計被扣8分，現31戰得27分，只領前多踢1場的尾三球隊盧頓兩分，而32戰得29分的賓福特則取代「拖肥」位置升上第15位。

另外，熱刺昨藉敵衛於15分鐘擺烏龍，加上後衛雲迪尹及柏度樸路分別在53和58建功，以3：1擊退曾於27分鐘扳平的護級分子諾定咸森林，賽後31戰得60分，以較佳得失球差反壓多踢1場的同分球隊阿士東維拉，升上第4。熱、阿兩軍現一起拋離主場與利物浦打和2：2的第6位球隊曼聯達11分，故此兩隊已成為爭奪下季歐聯入場券的主要競爭對手。綜觀熱刺及維拉餘下比賽，分別同須大戰榜首阿仙奴、次席利物浦及暫排第9的車路士，而熱刺另一難關是要惡鬥「三哥」曼城，故此失分機率料比維拉高。

車路士遭榜尾錫菲聯逼和

車路士同日雖先後在11和66分鐘破門兩度領前，卻被榜尾球隊錫菲聯分別於32和補時兩分鐘破網，遭逼和2：2完場，賽後30戰得44分暫列第9位。

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