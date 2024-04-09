衛冕曼城撼皇馬 哥帥提防比寧咸

歐聯8強首回合明晨合演上屆4強翻版，由衛冕之師曼城作客14屆冠軍皇家馬德里。「藍月」主帥哥迪奧拿昨強調這支「銀河艦隊」有別於去季，事關對方已擁有今季大勇的新兵進攻中場祖迪比寧咸。

曼城上季4強首回合作客與皇馬各一言和，次回合主場以4：0大捷，以總成績大勝5：1闖入決賽，但領隊哥迪奧拿說：「比寧咸的加盟對皇馬具深遠影響。他的作用顯而易見，令皇馬有別於上季。我們必須探究清楚，然後嚴加控制。」比寧咸今季已在歐聯和西甲各貢獻4次助攻，又分別斬獲4球和16球，暫並列聯賽射手榜榜首，難怪皇馬主教練安察洛堤也說：「比寧咸的踢球方式讓我想起施丹——那非凡的控球能力。」

安察洛堤冀麾下展現勇氣

比寧咸雖成哥帥的心腹大患，但後者亦對勢與對方在中場抗衡的曼城洛迪卡斯簡迪投信心一票，「在控球中場來說，洛迪是當今最佳的，他在這位置的質素、閱讀球賽能力和戰意都是能人所不能」。

另外，安察洛堤總結上季慘負曼城是由於皇馬球員次回合沒勇氣和失去個性，「這些是頂級賽事必備條件，同時也必須保持戰意高昂」，惟他亦坦言自己亦會因為大戰而緊張。軍情方面，皇馬目前只有門將泰拔高圖爾斯和守將阿拉巴兩員傷兵，守衛魯迪格則期望像上季主場比賽般，再度令敵鋒艾寧夏蘭特無甚表現。