利物浦打和曼聯失分 夏維斯傳射居功 阿仙奴領導群雄

兩軍目前皆受傷兵困擾，其中曼聯更鬧中堅荒，迫使哈利馬古尼此役需伙拍年僅19歲小將甘華拿握守中路，而整個上半場是陷於被動，若非門將奧拿拿開賽3分鐘單手擋出利物浦中場蘇保斯拉爾的半單刀射門，早已迅速落後。蘇保斯拉爾其後也在11和18分鐘射門高出和斜出。

曼聯終在23分鐘後失守，利物浦的達雲紐尼斯接應角球衝前頭槌跣後，前線拍檔路易斯迪亞斯伏兵城下「半車身」射入。「紅軍」鋒將穆罕默德沙拿其後在33、34和36分鐘施射未竟全功，令上半場15射4中的「紅軍」僅以1球領前。

曼聯上半場零射門

下半場般奴高比文奴建功曾反超

上半場零射門的曼聯下半場50分鐘追平，當時紅軍後衛查洛爾昆沙後場錯誤橫傳，被曼聯中場般奴費南迪斯第一時間射入空門，其隊隊友18歲中場高比文奴其後在68分鐘禁區內妙射死角而入。84分鐘，紅軍中場哈維艾利洛博得12碼，沙拿操刀一針見血，而兩軍終打和2：2完場。

至於阿仙奴則於33分鐘由布卡約沙卡射入12碼，加上夏維斯62分鐘建功，以及86分鐘助攻倒戈的李安度杜沙特射入，作客以3：0輕取白禮頓，將今年英超佳績改寫為10勝1和。

阿仙奴作客3球淨勝白禮頓

阿迪達讚夏維斯影響力巨大

夏維斯近7場英超貢獻5入球4助攻，今季累計已獨取9球，刷新個人登陸英超以來單季入球新高，且昨仗也多次回防解圍兼攔截成功率100%，獲選為是役最佳球員。阿迪達稱讚這名剛好攻入今季聯賽第1000球的球星道：「他對球隊的影響力巨大，表現非常全面，入球也多。我們努力提供最合適他發揮的環境，給他信心，他在現在的位置非常舒適，已得到全隊信任和支持。」

至於爭取下季歐聯入場劵的阿士東維拉雖曾在主場領前2：0，卻最終只能以3：3打和賓福特，賽後得60分。韋斯咸則憑禾特普斯在84分鐘彎入角球，作客以2：1反勝狼隊，以48分守在第7位。