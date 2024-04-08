希比亞占士再訪大球場 難忘南看台瘋狂氣氛

相隔兩月再臨香江

占士首看香港七欖

希比亞與占士今年2月才訪港參加賀歲盃，聯同托迪、李華度及韋拿等名宿與香港明星隊踢表演賽。事隔兩個月再訪大球場，今次以嘉賓身分入場睇七欖，並在昨午於比賽空檔時間步入球場，作為特別嘉賓與港欖男隊成員蘇禮文和麥古洛切磋球技。

希比亞稱今次快閃3日，繼5年前第2次入場睇香港七欖，「上次離南看台較遠，今次位置可完整看到整個南看台環境，氣氛很瘋狂，早上9時已很熱鬧！又可與球迷一同暢飲」；而女友是港人的占士近年已常來港，笑言視為第二個家，今次卻是他首次入場睇七欖，「我以前參加過港會七人賽，又在大球場踢過比賽，但這是我第一次入場看香港七欖，南看台的氣氛非常瘋狂！很難得有個場合讓球迷盡情享受這兩三天」。他又稱以往在英國經常入場看欖球賽事，「相比15人欖球，七欖比賽時間更短、每個攻勢更關鍵。若沒有南看台的熾熱氣氛，香港七欖就不會如此著名和成功」。

利物浦前隊長希比亞談及英超「雙紅會」作客奧脫福球場一向困難，但對「紅軍」有信心；占士稱紅軍目前情况很簡單，只需勝出餘下英超賽事便會成冠軍。