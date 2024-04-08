港男欖贏銀劍賽 七欖大球場圓滿落幕 3日賽事逾10萬人入場 姚錦成告別落淚欣喜房傑鋒接棒

文：許嘉明、圖：鄧家烜

香港七欖由1982年起，今年預定最後一屆在香港大球場舉行，港隊因世界七人欖球系列賽今季改制而未能再以外卡參戰，改為角逐「Melrose銀劍賽」，以亞洲三角賽形式亮相大球場。香港男欖在首兩日銀劍賽分別以19：17險勝中國隊及14：33不敵日本隊。不過，日本隊昨早以31：26險勝中國隊，兩戰全勝首名晉級，港隊得以次名出線決賽。

港隊在決賽一改慢熱，開賽僅1分鐘即有菲立斯先開紀錄，首戰香港七欖的華將房傑鋒隨後梅開二度，更獲全場球迷歡呼喝彩，助港隊完半場領先15：0。港隊下半場有史戴爾斯極速建功，將優勢擴至22：0，雖港隊及後失守，仍以22：12勝出。

房傑鋒主場達陣開齋制勝

港隊捧走銀劍後繞場與球迷分享喜悅，姚錦成直言是自己最享受一刻，皆因「港隊贏波，觀眾會更興奮」。這名36歲老將賽後受訪時難忍男兒淚，直言球迷和身邊人是自己一直堅持的動力，期望更多華人可投身欖球，「希望我能增加後輩的歸屬感，陣中要有華將可吸引華人踏出第一步，開始打欖球」。今屆穿上16號球衣的姚錦成透露，這是自己首次打欖球的日期，最後一戰以幸運號碼畫上完美句號。

至於房傑鋒在大球場首達陣即起孖，他坦承像「發夢一樣不真實」，決賽表現可給自己滿分。對於偶像姚錦成退役，房傑鋒不諱言可惜，期望能替對方完成心願，「我覺得成哥還可打多幾年，可惜他不想再打，但他仍會跟我們一起練習，希望幫他完成入奧運的目標」。

新西蘭世巡賽稱王封后衛冕

世巡賽方面，衛冕的新西蘭隊稱王封后成功衛冕，同樣成為香港大球場最後一支七欖冠軍隊伍。新西蘭「All Blacks」男子欖球隊在決賽有史葛居里和高迪輝下半場達陣，以10：7險勝法國隊，贏得今季首冠。早前在世巡賽温哥華及洛杉磯站奪冠的新西蘭「Black Ferns」女子欖球隊，在決賽憑第50次代表球隊上陣的星將布萊特大演帽子戲法，以36：7輕取美國隊。兩隊賽後在場上大跳傳統戰舞Haka送別大球場。

欖總期待明年移師啟德體育園

欖總主席蒲敬思對今屆賽事門票售罄感高興，「我們今年重點是慶幸在大球場第30周年舉行香港七欖，我們需要在現有基礎上實現遷往啟德體育園的目標，打造一個更出色的活動」。國際欖球理事會（World Rugby）行政總裁Alan Gilpin亦期待，香港七欖來年移師可容納更多觀眾的啟德體育園，「今年門票銷量逾四成來自海外球迷，我們如何將香港大球場的熾熱氣氛，帶到一個壯觀的新球場」。