明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

迪布尼傳射居功 曼城反克水晶宮續追榜首

【明報專訊】力爭英超四連霸的曼城昨晚雖開賽3分鐘失守，但在中場奇雲迪布尼梅開二度及交出助攻領銜下，作客4：2反勝水晶宮；目前31戰70分，追至與今晚作客硬撼曼聯的利物浦同分，但因得失球較遜屈居對方之後。

水晶宮開賽3分鐘憑昨仗首次攻門意外地先開紀錄，前鋒桑馬迪達接應阿當華頓妙傳，單刀冷靜射破史堤芬奧迪加的十指關，攻入近6仗第4球。曼城隨即水銀瀉地狂攻，僅落後10分鐘便由本仗擔任隊長的迪布尼燙射破網，雙方半場踢成1：1平手。

曼城換邊後兩分鐘，再由小將歷高利維斯乘敵軍守衛頭槌解圍不遠，禁區內抽射「省」中敵衛後入網反超；該名19歲右閘繼去年12月首循環再攻破水晶宮大門。藍月及後在66分鐘先有迪布尼橫傳予射手艾寧夏蘭特撞入，後者各賽事近3仗「食白果」後重拾射門鞋；4分鐘後，迪布尼再接應洛迪卡斯簡迪助攻，禁區內左腳勁射破網再下一城。儘管主隊完場前憑後備入替的奧辛尼艾度亞迪建功，仍無阻曼城以4：2的勝局延續聯賽16場不敗。

熱刺迎森林 李察利臣因傷缺陣

此外，第5位的熱刺明晨將主場對諾定咸森林，會方昨證實陣中巴西籍鋒將李察利臣，因上周三凌晨作客韋斯咸後備上陣後膝蓋感不適，今仗以安全起見避戰。至於日前以4：3絕殺曼聯的車路士，明晨則作客榜尾的錫菲聯。

上 / 下一篇新聞