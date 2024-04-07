迪布尼傳射居功 曼城反克水晶宮續追榜首

水晶宮開賽3分鐘憑昨仗首次攻門意外地先開紀錄，前鋒桑馬迪達接應阿當華頓妙傳，單刀冷靜射破史堤芬奧迪加的十指關，攻入近6仗第4球。曼城隨即水銀瀉地狂攻，僅落後10分鐘便由本仗擔任隊長的迪布尼燙射破網，雙方半場踢成1：1平手。

曼城換邊後兩分鐘，再由小將歷高利維斯乘敵軍守衛頭槌解圍不遠，禁區內抽射「省」中敵衛後入網反超；該名19歲右閘繼去年12月首循環再攻破水晶宮大門。藍月及後在66分鐘先有迪布尼橫傳予射手艾寧夏蘭特撞入，後者各賽事近3仗「食白果」後重拾射門鞋；4分鐘後，迪布尼再接應洛迪卡斯簡迪助攻，禁區內左腳勁射破網再下一城。儘管主隊完場前憑後備入替的奧辛尼艾度亞迪建功，仍無阻曼城以4：2的勝局延續聯賽16場不敗。

熱刺迎森林 李察利臣因傷缺陣

此外，第5位的熱刺明晨將主場對諾定咸森林，會方昨證實陣中巴西籍鋒將李察利臣，因上周三凌晨作客韋斯咸後備上陣後膝蓋感不適，今仗以安全起見避戰。至於日前以4：3絕殺曼聯的車路士，明晨則作客榜尾的錫菲聯。