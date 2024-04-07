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體育

曼聯哀兵迎雙紅會 再遇利物浦求反底 防線「中門大開」問題未決

【明報專訊】曼聯在英超連續兩仗失分後，爭前五機會已相當嚴峻，今晚在後防傷兵問題持續下，坐陣奧福脫球場迎戰利物浦合演「雙紅會」。「紅魔」若要繼英格蘭足總盃8強再挫宿敵反底，領隊坦夏格或先要尋求辦法解決今季「中門大開」的問題。

曼聯vs.利物浦 now611／621台 晚上22：30直播

曼聯連續兩場英超在補時失守共失5分，距明晨主場對諾定咸森林排第5的熱刺相差9分，餘下8輪要爭前5已相當嚴峻。紅魔上月中足總盃8強戰至加時以4：3絕殺利物浦晉身4強，今續在奧脫福球場迎敵，但日前造訪史丹福橋球場反遭車路士絕殺3：4，士氣勢受打擊。

近10輪被攻門225次 歐洲五大聯賽最多

曼聯今季致命傷在於被攻門次數頻繁，據統計是踏入2024年以來，在10場英超被攻門多達225次，這數據在今年歐洲五大聯賽中尷尬地高踞第一，失17球只得兩場零失球。即使門將奧拿拿表現回勇，昨當選曼聯3月最佳球員，但近4場聯賽共被攻門多達109次，包括對曼城27次、對愛華頓23次、對賓福特31次及對車路士28次，而今季英超至今被攻門已突破500大關（526次），總次數僅次於護級分子的升班馬錫菲聯及盧頓。

曼聯領隊坦夏格賽前承認，5日內在聯賽失5分不可接受，認為球隊要更好控制比賽，「球隊有時在比賽可踢出很高水平的足球、有能力擊敗英超最好的球隊，但我們需要學習如何勝出比賽全取3分，必須更好掌控比賽」。他呼籲麾下要將對車路士失利的憤怒，轉化成今仗爭勝動力，又力挺前鋒拉舒福特仍有很大的比賽動力，狀態已漸提升。

雲迪積克未忘足總盃8強敗仇

另一邊廂，利物浦領隊高普將在完季離開利物浦前最後一次鬥曼聯，他賽前強調曼聯在主場的表現仍然很強，必須設法向對方製造麻煩，又稱在英超每場比賽都要做好百分百準備才能爭冠。隊長華基爾雲迪積克稱，仍對足總盃被曼聯淘汰一仗歷歷在目，再次造訪奧脫福會力爭全取3分「復仇」，「我們在聯賽正處於不能失分的階段，餘下每仗都相當重要，我們要保持冷靜完成任務」。

雲迪積克又大讚近期入球及助攻頻頻的中場阿歷斯麥亞里士打，「有一個表現穩定的防中球員可讓其他隊友更自由去進攻，不用擔心身後的事情。他狀態很好，作為第一道防線支持着球隊」。軍情方面，上仗對錫菲聯缺陣的日籍中場遠藤航則有望傷癒復出。

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