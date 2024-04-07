體壇快訊：盧善恩哈薩克賽奪季

朱李配克國贏港乒內訌戰晉決賽

港隊乒乓女雙組合朱成竹／李皓晴與吳詠琳／林依諾，昨在WTT克羅地亞支線賽4強相逢，「朱李配」領先兩局下雖被「吳林配」力追至局數2：2平手，但終在決勝局以11：9險勝，殺入決賽後與日本隊的大藤沙月／橫井咲櫻爭冠。黃鎮廷／杜凱琹則在混雙4強不敵新加坡組合摘銅而回。

體育節開幕 各區辦逾60項活動

第67屆體育節前日起展開，港協暨奧委會將聯同各體育總會於4至8月期間，在各區舉行超過60項多元化體育活動，包括比賽、同樂日及體育示範等，其中重點活動包括「柔道嘉年華」、「親子運動市集2024」及「城市體育嘉年華」。港協昨於荃灣一商場舉行開幕禮，擔任大使的港將葉鴻輝、姚潔貞及鄧宇軒均有出席。

東方晉亞冠聯次圈

香港東方昨在蒙古出戰國際籃聯（FIBA）亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）首圈預賽煞科戰，以80：83僅負東道主球隊比什雷爾特金屬，在A組錄得2勝1負，仍憑較佳對賽成績力壓印尼柏維拿萬隆，以首名直接晉級本月23至26日在印尼雅加達舉行的次圈。

占士長子投身2024年NBA選秀

洛杉磯湖人球星勒邦占士長子布朗尼昨宣布，將投身2024年NBA選秀。現就讀南加州大學的他，去年7月曾在訓練期間心臟驟停，惟不足5個月後便復出，並在大一賽季錄得場均4.8分、2.8個籃板及2.1次助攻。NBA常規賽方面，鳳凰城太陽主場以97：87擊敗西岸一哥明尼蘇達木狼，升上西岸第6位。