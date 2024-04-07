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體育

傑志悶和東方 讓榜首予理文 艾里奧護空門保不失 稱取1分不算差

【明報專訊】傑志昨晚在旺角大球場上演的「傑東大戰」被東方取較多威脅攻勢，並靠中堅艾里奧將對手鋒將黃皓雋的近門頭槌「必入球」護空門，結果互交白卷。「藍鳥」失兩分後，榜首再次相讓予理文。

東方昨仗屬攻門更具威脅一方，前鋒巴科爾10分鐘半單刀被傑志門將王振鵬僅撲到。之後有黃牌在身的傑志守將艾里奧從後攬跌巴科爾，但球證只判犯規。巴科爾上半場尾段接應罰球頂斜，錯失先開紀錄良機。

傑志下半場加強攻勢，但未能考驗門將葉鴻輝。反觀東方尾段攻勢更「入肉」，包括翼鋒黃皓雋近門頭槌，被艾里奧飛身用腳護空門。完場前東方中場馬高斯射門被王振鵬救出不遠，倒戈的于楊門前炒高，最終踢成0：0各得1分。傑志賽後14戰35分居次，落後理文1分。

傑志賽後為早前上陣第200場的隊長艾里奧頒發紀念獎座，問到是役沒被罰第二面黃牌是否幸運，他稱要看雙方情况，「對方射手（巴科爾）很多時都捉着我的手臂，但球證看不到」。他認為取得1分不算太差結果，會為爭標奮鬥到最後。東方主帥盧比度認為艾里奧在上半場「非常明顯」要取第二面黃牌，「但球證沒考慮，而Anson（黃皓雋）攻門未能入球，對方很幸運」。

大埔作客大勝流浪4：1 贈對手近8輪第7敗

同日大埔憑盧卡斯梅開二度，作客青衣4：1大勝標準流浪，賽後與東方同得28分，藉較佳對賽成績重返第3。流浪近8場聯賽輸7場。

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