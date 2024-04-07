樂天女孩讚七欖氣氛佳 盼來年訪啟德再表演

與觀眾熱情互動 「像巨星一樣」

中華職棒人氣啦啦隊樂天女孩這次派出8名成員到港，包括隊長筠熹、副隊長雅涵、凱伊、紫庭、儷軒、阿布舞、凱莉絲和芷軒，在一連3日的香港七欖應援及表演。樂天女孩8人皆首次到訪香港大球場，每天有7次表演，她們坦承擔心入場觀眾不認識自己致氣氛冷清，「這裏感覺比大巨蛋還要大，而且觀眾們都很熱情，在表演的過程中大家都會跟我們互動，也會送上歡呼聲，就好像我們是巨星一樣」。

雖然香港七欖的「18禁」南看台最出名，但筠熹卻指坐在北看台的斐濟球迷氣氛最佳，「我們在北看台表演時，剛好碰上斐濟隊的賽事，他們每個人開始唱歌時，我們不知不覺也融入其中」。她又稱平常在棒球場的觀眾大約有一萬人，也未試過跟觀眾這麼近距離一起玩，期望樂天女孩其他隊友亦有機會來體驗各種不同的文化，「聽說香港大球場要重建，但是這也是我們很珍貴的一次經驗，所以我們這次會好好享受所有的表演。希望主辦單位明年可以把我們整團34人都帶來，在球場中央的舞台表演」。