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體育

車路士絕殺曼聯 彭馬首戴帽隻手翻天

【明報專訊】曼聯昨在英超於99分鐘仍領先下，補時最後兩分鐘被車路士鋒將高爾彭馬連入兩球首演帽子戲法，作客戲劇性地反負3：4，連續兩場聯賽失分，爭前五再受打擊。

曼聯作客史丹福橋球場，開賽4分鐘被干拿加歷查先開紀錄，加上19分鐘高爾彭馬射入12碼，早段已兩球落後車路士。不過「紅魔」於34至39分鐘內隨即由阿歷真度加拿祖及般奴費南迪斯連下兩城，上半場扳平2：2。

此前犯規輸12碼的安東尼馬菲奧斯，於67分鐘傳中助攻予加拿祖頂入兼梅開二度，為紅魔反超前3：2。曼聯於99分鐘仍領先下，於補時10分鐘被「藍戰士」再次博得12碼，彭馬再次中鵠之餘，1分鐘後更在角球攻勢起腳省中對手改變方向入網，這個英超歷來最遲的絕殺為車路士反勝4：3。

坦夏格滿意表現 嘆欠集中致敗

曼聯繼上仗對賓福特後，連續兩場作客於補時失守，1和1負共失5分，賽後30戰48分續排第6，離第5熱刺相差9分。紅魔亦錄得今季第12場聯賽敗仗，且失44球已超上季38輪只失43球。領隊坦夏格賽後仍稱球隊表現不錯，在比賽中後段主導了賽事，理應勝出比賽，但承認球員欠集中致反勝為敗，又抱怨補時過長。此外，中堅華拉尼、莊尼伊雲斯及卡斯米路先後被換出，未知能否於明晚主場惡鬥利物浦的「雙紅會」上陣。

車路士29戰43分排第10，近6場聯賽不敗，領隊普捷天奴完場一刻表現激動，賽後稱球隊是表現較佳一隊，值得全取3分，又大讚年僅21歲的彭馬會再進步，「他展示了質素和態度」。

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