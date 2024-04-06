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體育

利物浦挫錫菲聯返榜首 阿仙奴曼城再謀登頂

【明報專訊】利物浦昨晨在英超主場以3：1挫錫菲聯重登榜首，但今晚隨時再被分途出征白禮頓和水晶宮的阿仙奴及曼城趕過。「兵工廠」領隊阿迪達賽前讚轉型的夏維斯攻守兼備；「藍月」則勢有艾寧夏蘭特復出掛帥，為擺脫被嘲僅屬英乙水平而奮戰。

白禮頓vs.阿仙奴 now611/621台 明晨00：30直播

水晶宮vs.曼城 now611/621台 晚上19：30直播

錫菲聯門將伊禾加碧昨17分鐘大腳斬波上前，被利物浦前鋒達雲紐尼斯及時封阻，令皮球反彈溜入網窩，但隊友右閘干拿巴特利於58分鐘擺烏龍。「紅軍」其後有中場阿歷斯麥亞里士在77分鐘射入炮彈式入球，後有加普於90分鐘頂入埋齋贏3：1，賽後30戰70分，分別領前次席阿仙奴及「三哥」曼城2分和3分。「兵工廠」明晨若作客白禮頓凱旋，便可1分反壓明晚才作客大戰曼聯的紅軍重上榜首；至於出征水晶宮的曼城若今晚大捷，也有機會以較佳得失球壓同分的紅軍登頂。

阿仙奴新兵夏維斯今季英超已獨取8球和有4個助攻，領隊阿迪達賽前稱讚道：「這只是他在球隊的首個球季，而且不時被安排在不同位置比賽，卻既具備不可思議的攻門能力，也著力於防守，效率好得很。他將會有更多比賽，個人數據也將會更亮麗。」阿迪達又暗示已入13球的隊中最佳射手翼鋒布卡約沙卡，勢在缺席上場聯賽挫盧頓後復出對白禮頓。

夏蘭特被嘲英乙水準 哥帥歸咎欠供應

至於避戰日前英超大勝阿士東維拉的曼城中鋒艾寧夏蘭特，料也復出強攻水晶宮。他早前在曼城與阿仙奴互交白卷後，被曼聯名宿堅尼嘲諷該仗表現屬英乙水準，「藍月」主帥哥迪奧拿回應道：「他是當今最佳前鋒，上季率領球隊成為『三冠王』。他對阿仙奴『食白果』主因是隊友未能為他製造入球機會。」

另外，紅軍領隊高普對麥亞里士打讚賞道：「他是卓爾不凡的球員。他那怒射建功為球隊扭轉了局勢。我真的為球隊擁有他而非常高興。他對我們超級重要。」麥亞里士打去夏由白禮頓過檔紅軍，各項賽事近10仗獨取5球和貢獻5次助攻。

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