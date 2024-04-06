東方再撼傑志 余在言冀當攔路虎

傑志今晚6時港超在旺角大球場對東方合演「傑東大戰」，力爭再度反超多踢1場多兩分的理文登榜首。東方中場余在言稱，今仗雙方同樣渴望全取3分，會踢出像高級組銀牌決賽般的表現，令對手不易應付。

傑志與東方今季曾在高級組銀牌決賽交手，「藍鳥」戰至加時險勝2：1。排第3的東方上月中在旺角場1：1打和理文，上仗更5：1大勝標準流浪，港足中場余在言（Jesse）該仗取得今季首球兼1個助攻，他稱今仗對雙方都是重要一仗，「我知道今仗賽前焦點會落在傑志身上，但全取3分對東方同樣重要。我們想證明今季有能力爭取一些東西，像銀牌決賽般不易應付，好好組織防守盡力保持不失球」。

傑志在周中賽馬會菁英盃4強以4：3絕殺大埔晉身決賽，該仗正選踢足全場的35歲奧地利前國腳前鋒恩查稱，球隊在這仗踢出鬥志，有信心3日後再保持狀態迎接這場大戰。其餘兩場港超，排第4的大埔下午3時作客青衣運動場對晉峰；冠忠南區同一時間主場對港會。

恩查信菁英盃贏波士氣加乘

港足世界排名跌至157名

另外，香港足球代表隊在上月世界盃外圍賽兩負烏茲別克隊後，在最新世界排名再下跌3名至157名。